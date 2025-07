San Felice del Benaco è il miglior comune d’Italia per campeggi

Splendido paesaggio, splendido lago e splendida natura. E ora anche splendide aree camping. San Felice del Benaco – secondo la classifica stilata da JetCamp.com – è il miglior comune d’Italia per campeggi. L’indagine, condotta ogni tre anni, prende come riferimento tutti i campeggi in Italia per indicare i migliori Comuni, Province e Regioni.

La prima posizione

Nel comune gardesano sono presenti ben 8 campeggi, tra cui spiccano il Camping Europa Silvella (con un voto di 8,8) e il Weekend Glamping Resort (8,4). Il punteggio totale complessivo delle valutazioni è pari a 8,61. «Ancora una volta il turismo lombardo si conferma protagonista perché capace di sorprendere per la qualità, la varietà e l’eccellenza della sua offerta – commenta con soddisfazione Barbara Mazzali, assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia –. Questo è un risultato che premia ancora una volta il fascino del nostro lago di Garda, ormai saldamente riconosciuto a livello europeo e internazionale come destinazione di punta».

Il valore della Lombardia

A confermare la straordinaria attrattività della Lombardia, anche Domaso entra nella top 10 nazionale. Il comune che affaccia sul lago di Como, in cui si contano 11 campeggi con una valutazione di 8,45, si piazza in ottava posizione. «Questi risultati ci riempiono di orgoglio – afferma Mazzali – perché rappresentano il riconoscimento del lavoro straordinario delle nostre comunità locali e degli operatori del settore, che ogni giorno, con passione e professionalità, offrono esperienze uniche e memorabili ai visitatori. A loro va il nostro grazie. Come istituzioni, continueremo a sostenere e valorizzare un comparto che in Lombardia non solo tiene alta la qualità, ma continua a crescere, innovare e brillare nel panorama del turismo italiano ed europeo».

L’Italia, con 1.956 campeggi, occupa una posizione importante nello studio a livello europeo. JetCamp, sulla base di oltre 700.000 recensioni, aggrega i punteggi provenienti da diverse fonti autorevoli e li mostra in una panoramica per ogni campeggio.