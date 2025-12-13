L’imprenditore che ha portato il Nord Europa nei campeggi del Garda

Alice Scalfi

L’olandese Hans Willems ha fondato il campeggio Sereno di Moniga nel 1975. Da sei decenni sul Benaco, ora è in trattativa per vendere il Residence Riai

Hans Willems con la moglie Ursula - © www.giornaledibrescia.it

Se oggi si parla di turismo gardesano lo si deve anche ad Hans Willems. Imprenditore olandese classe 1945, è stato forse il primo a portare il Nord Europa sul Benaco. E continua a farlo, anche se è in trattativa per cedere l’ultima delle sue strutture. La sua storia si intreccia con quella del Garda che cambia: sei decenni vissuti in prima linea a Moniga. Perché i campeggi sul lago di Garda non sono più quelli di una volta L’arrivo Nel 1960 tutto comincia. Hans arriva con la famiglia, un viaggio