Streparava (Confindustria Brescia): «Energia e burocrazia frenano le imprese»

Erminio Bissolotti
Nell’incontro di fine anno, il presidente incalza anche l’Ue sulla revisione del regolamento delle emissioni di CO2 delle auto
Paolo Streparava con la sua squadra di vicepresidenti
«Chi rimane nel nostro Paese va aiutato a fare impresa: non regalateci nulla, ma dateci risposte concrete». Il dilemma del costo troppo alto dell’energia, così come l’onere sempre più pesante della burocrazia o del cuneo fiscale, sono i principali freni allo sviluppo del comparto manifatturiero, secondo il presidente di Confindustria Brescia Paolo Streparava. «Senza dimenticare – ha rimarcato l’imprenditore – la mancanza di incentivi alle imprese per sostenere la sfida tecnologica su scala globale».

Nel consueto incontro di fine anno, il leader dell’associazione di via Cefalonia si è presentato con la sua «squadra» di vicepresidenti quasi al completo e ha delineato un quadro carico di tinte fosche «frutto di errori – ha detto – di grandi errori fatti a livello europeo». Ecco perché secondo Streparava domani (16 dicembre) a Bruxelles, dove l’ipotesi sul tavolo è una revisione profonda del regolamento sulle emissioni di CO2 delle auto: «Non si gioca una partita importante solo per il futuro dell’automotive».

Il numero uno di Confindustria Brescia non ha quindi nascosto che «Brescia è molto interessata al nucleare», ma ha ribadito: «Come la mettiamo con la questione energetica e quelle profonde discrasie normative generate dallo strapotere economico di grandi soggetti (fondi internazionali, come Blackrock, ad esempio) e che inevitabilmente mettono in luce un problema di competitività per le nostre aziende?».

Argomenti
Confindustria BresciaPaolo StreparavaEnergiamanifattura bresciana
