L’export bresciano torna a correre: +6,6% nel terzo trimestre

Le vendite all’esterno delle imprese del territorio, tra luglio e settembre 2025, hanno raggiunto quota 4,89 miliardi: è la crescita più intensa dal 2022

Alcuni container

L’export bresciano torna a correre. Dopo due anni di rallentamenti, tra luglio e settembre 2025 le imprese del territorio mettono a segno la crescita più intensa dal 2022, spingendo le vendite all’estero a 4,89 miliardi di euro. Un risultato che consolida i segnali di recupero emersi nei primi mesi dell’anno e conferma la capacità del Made in Brescia di ritrovare slancio in un contesto globale ancora complesso. È quanto emerge dall’analisi dei dati Istat realizzata dagli uffici studi di Confindu