La manifattura bresciana guarda all’industria aeronautica per diversificare il proprio business. A fare da apripista è Omb Saleri, che ha sottoscritto il suo primo contratto con Leonardo nell’ambito di un programma industriale volto a ridurre la dipendenza del gruppo dalle forniture estere nel comparto elicotteristico. Dei circa tre miliardi di euro che ogni anno la divisione Elicotteri spende per l’acquisto di forniture, il 65% è infatti destinato ad aziende internazionali. Una quota sulla quale Leonardo intende intervenire attraverso «Crescere Insieme», il programma di sviluppo della filiera nazionale illustrato nei giorni scorsi al Csmt Innovation Hub di Brescia davanti a oltre cento imprese.
Il punto
L’iniziativa ha finora coinvolto circa 900 aziende in undici regioni italiane, delle quali 170 qualificate per le successive fasi di valutazione, portando all’avvio di 23 collaborazioni industriali. «Per Leonardo è fondamentale intercettare queste competenze, favorirne l’integrazione e costruire rapporti industriali di lungo periodo con imprese capaci di garantire qualità, affidabilità e continuità produttiva» ha spiegato Piero Rancilio, responsabile del programma. Il modello di collaborazione prevede impegni di acquisto da parte di Leonardo, che affianca le imprese nello sviluppo tecnologico, nei collaudi e nella certificazione dei prodotti, mentre ai partner spettano gli investimenti necessari per adeguare i processi produttivi e industrializzare i componenti.
La storia
Nata negli anni Ottanta come officina meccanica, Omb Saleri conta oggi oltre 200 dipendenti e ha maturato competenze nella gestione dei fluidi ad alta pressione, investendo nelle tecnologie per l’idrogeno e ampliando progressivamente la propria presenza nel settore spaziale, anche attraverso progetti di sviluppo con le agenzie spaziali italiana ed europea e con Avio. La collaborazione con Leonardo riguarda lo sviluppo di sensori per il monitoraggio e il controllo del sistema oleodinamico delle trasmissioni degli elicotteri.
«Omb prende quota anche nel settore aeronautico, trasformando l’esperienza maturata nello spazio in una nuova sfida industriale nel mondo del volo verticale» ha sottolineato Daniele Ravizza, responsabile commerciale delle divisioni idrogeno e aerospazio. Dalle competenze maturate nel settore motociclistico prende invece le mosse il progetto della brianzola Dell’Orto (140 milioni di euro di fatturato e circa mille collaboratori), impegnata con Tema Avio nello sviluppo di batterie al litio destinate sia ai nuovi elicotteri sia alla manutenzione della flotta in servizio.
La padovana Viraver collabora con Leonardo allo sviluppo delle vetrature inferiori della cabina dell’AW139, un progetto che le ha già consentito di conseguire la certificazione di qualità aerospaziale EN9100. A sostenere l’ingresso delle imprese in nuove filiere concorre anche il bando regionale «Certificazioni industriali avanzate», presentato al Csmt. Nel 2025 la divisione Elicotteri di Leonardo ha registrato ordini per 6,2 miliardi di euro (+5,1%) e ricavi per 5,8 miliardi (+11,1%), pari a quasi un terzo del fatturato complessivo del gruppo.