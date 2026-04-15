Caviale bresciano per celebrare l’edizione 2026 della Michelin

La Guida Michelin continua a «parlare bresciano». La celebre guida gastronomica ha infatti avviato una partnership con Calvisius Caviar, che quindi sarà protagonista alla presentazione della 72esima edizione della Guida Michelin, in programma al teatro Municipale di Piacenza il prossimo 12 novembre.

Grazie a questa liaison, Calvisius Caviar – prodotto a Calvisano da Agroittica Lombarda – entra in un contesto che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la gastronomia internazionale, condividendone valori fondanti: «l’attenzione alla qualità, il rispetto per la materia prima, la capacità di coniugare tradizione e innovazione in una visione contemporanea del gusto».

«Il nostro caviale è il risultato di una filiera controllata in ogni dettaglio, dove allevamento e purezza dell’acqua sono elementi determinanti, non slogan – dichiara Stefano Bottoli, direttore commerciale di Calvisius –. Questa partnership va nella direzione che ci interessa: valorizzare un’eccellenza italiana con un’idea di lusso fatta di qualità reale, equilibrio e riconoscibilità».

Non è la prima volta che la Guida Michelin guarda alle eccellenze bresciane per accompagnare la cerimonia di presentazione della «Rossa». In passato, ad esempio, era stato il Franciacorta il partner d’eccellenza dell’indiscussa numero uno delle guide gastronomiche mondiali, un legame che era stato anche trasferito oltreoceano con le serate di gala organizzate dal Michelin America.