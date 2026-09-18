Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaGDB+

Canada «membro associato» dell’Ue: soddisfatta l’industria bresciana

Streparava (Confindustria Brescia): «Quello canadese è un mercato importante e affidabile». Saldo commerciale fermo però a 193 milioni di euro
Stefano Martinelli

Stefano Martinelli

Giornalista

La bandiera del Canada e quella dell'Unione europea
La bandiera del Canada e quella dell'Unione europea

Secondo Stato al mondo per estensione territoriale, quarto per riserve di petrolio – dopo Arabia Saudita, Venezuela e Iran – e quarto anche per produzione di gas naturale. E poi riserva di tantissime materie prime critiche, sede di grandi colossi dell’aerospace e polo della manifattura avanzata. Il Canada, se lo si guarda da un punto di vista industriale, è potenzialmente una miniera d’oro per Brescia e le sue aziende. L’apertura all’ingresso nell’Ue in qualità di «membro associato» come annunciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è perciò una notizia che può far sorridere il nostro territorio.

A conferma di ciò arrivano le parole del presidente di Confindustria Brescia Paolo Streparava: «La proposta della presidente von der Leyen di rafforzare il rapporto con il Canada rappresenta finalmente un segnale che accogliamo con favore – afferma –, un’iniziativa pragmatica, che torna a mettere al centro apertura dei mercati, relazioni con partner affidabili e politica industriale».

I numeri

Quello del Paese nordamericano è «un mercato importante» aggiunge il leader degli industriali, sebbene numericamente pesi solamente l’1% in termini di export della nostra provincia (205 milioni di euro nel 2025), a fronte di bassissime importazioni (12 milioni di euro, 0,1% la quota sul totale) e di un saldo commerciale di 193 milioni di euro, pari al 2,4% ma in salita del 24% rispetto al 2024. In Italia invece l’interscambio col Canada nel 2025 valeva 10,9 miliardi di euro, +11% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni italiane hanno raggiunto gli 8,48 miliardi di euro (+9,4%), mentre le vendite canadesi sono cresciute del 18,2%, attestandosi 2,43 miliardi di euro.

Tornando al Bresciano a trainare sono soprattutto prodotti in metallo, macchinari ed elettronica, «comparti fortemente rappresentativi del nostro manifatturiero» evidenzia Streparava, con buoni risultati anche per i settori chimico-farmaceutico e agroalimentare. Numericamente la pattuglia di aziende nostrane attive direttamente nel mercato canadese è ridotta - sono una dozzina - ma fortemente rappresentativa del saper fare bresciano: Ab Impianti, Brawo, Enolgas Bonomi, Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, Gnutti Carlo e Metra, solo per citarne alcune realtà. Dall’altro lato invece le imprese del Canada nel nostro territorio sono sotto la decina.

Appare chiaro quindi che spazi di crescita ce ne siano, anche facilitati dal Ceta (Comprehensive economic and trade agreement) tra Canada ed Europa (interscambio di 130 miliardi di euro nel 2025, +80% rispetto al periodo precedente l’applicazione dell’accordo commerciale). Questo, in vigore provvisoriamente dal settembre 2017 ma ancora in attesa di ratifica da parte dell’Italia (sono 17 gli Stati Ue ad averlo approvato), ha eliminato la grande maggioranza dei dazi, facilitando l’accesso agli appalti pubblici e aprendo maggiormente gli scambi di beni e servizi.

«Rafforzare ulteriormente il legame tra Europa e Canada significa quindi creare opportunità concrete per le nostre imprese – conclude Streparava –, e favorire quella diversificazione dei mercati che, nell’attuale scenario internazionale, è sempre più strategica».

Agricoltura

Un capitolo a parte lo merita l’agricoltura, che dall’entrata in vigore del Ceta nel 2017 ha espresso posizioni discordanti sui benefici e gli svantaggi legati alla liberalizzazione degli scambi colCanada. Perché fronte a un aumento innegabile dell’interscambio, fa da contraltare la competizione di un mercato agricolo ampio e profondamente differente da quello bresciano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
CanadaCetaUnione europeaPaolo Streparavaindustria

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sponsorizzato«Magnifica Eleganza. Tiepolo, Longhi e Guardi tra arte e moda»«Magnifica Eleganza. Tiepolo, Longhi e Guardi tra arte e moda»

Dal 12 settembre al 6 dicembre 2026, la mostra che racconta come Venezia, nell’eleganza del Settecento, dettava lo stile tra arte, moda e cinema

Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA