Von der Leyen, «Canada primo membro associato dell’Unione europea»

«Dobbiamo ripensare urgentemente le nostre partnership. Quindi, vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell’Unione europea». Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen rivolgendosi al premier canadese Mark Carney, nel corso dell’annuale discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo a Strasburgo.
«Uniremo volontariamente le nostre forze. Passeremo dal Ceta a un’“Alleanza per il futuro” per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune» ha aggiunto von der Leyen.
Sicurezza
«Credo sia giunto il momento di un Articolo 4 europeo, ovvero un Protocollo di sicurezza d'emergenza – ha aggiunto poi inmateria di sicurezza –. quando attivato da uno Stato membro, tutti gli Stati membri si riunirebbero per coordinare una risposta europea, per scoraggiare un'ulteriore escalation e per mitigarne l'impatto».
Von der Leyen si è poi spinta oltre, spiegando come l'Europa abbia «urgente bisogno di un consenso su come rispondere a determinati incidenti» e di «avere un proprio manuale di contrasto agli attacchi ibridi». Abbiamo urgente bisogno di un consenso su come rispondere a determinati incidenti, quelli che non rientrano nella definizione di aggressione armata ma che minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale. In altre parole, un meccanismo per aggirare l'articolo 4 della Nato» ha spiegato. «E credo che dobbiamo spingerci ancora oltre. Da tempo discutiamo di un formato di leader incentrato sulla sicurezza del nostro continente, con il coinvolgimento di partner come Canada, Norvegia, Ucraina, Regno Unito e altri. Ciò è ancora più urgente ora, vista la natura e la portata dei rischi in gioco. Per questo motivo presenteremo le nostre idee per rendere realtà un Consiglio di sicurezza europeo» ha annunciato.