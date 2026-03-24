Brescia è terza in Lombardia per numero di imprese straniere

La nostra provincia si conferma tra le principali destinazioni delle imprese estere in Italia, ma può fare anche di meglio. A dirlo è il rapporto «Le imprese estere in Italia e lo sviluppo dei territori: la regione Lombardia», frutto della collaborazione tra Confindustria (Osservatorio Imprese Estere), Confindustria Lombardia e Assolombarda, con il coinvolgimento di altre territoriali socie di Confindustria Lombardia.

Il report

Secondo il report, se a trainare tutto il Paese è la Lombardia, che conta oltre 20 mila unità locali presenti nel 2023, la nostra provincia ne assorbe il 7,3%, pari a 1.472 imprese, e si piazza al terzo posto della classifica regionale, seconda solo a Milano (11.430 unità, pari al 56,5%) e Bergamo (1.528, pari al 7,8%).

Non dissimile il quadro se si guarda al numero degli addetti impiegati e il valore aggiunto prodotto dalle imprese: mentre Milano assorbe il 62,7% degli addetti e il 70,4% del valore aggiunto complessivo attivato dalle multinazionali estere in regione, il territorio bresciano dà lavoro al 5% degli addetti e fa convergere il 3,5% del valore aggiunto (in queste due voci, Brescia occupa la quinta posizione, preceduta anche da Monza Brianza e Varese: le prime quattro province, a loro volta, raggruppano il 78,1% delle unità locali, l’83,9% degli addetti e l’88,5% del valore aggiunto delle realtà estere in Lombardia).

L’indice di orientamento

Il quadro cambia se si guarda all’indice di orientamento provinciale delle imprese estere, che misura la loro propensione a generare valore aggiunto in una determinata provincia rispetto al complesso delle imprese residenti, calcolato per il totale dei settori e per i due macro-settori di industria e servizi. Qui Brescia slitta in ultima posizione, assumendo un valore di molto inferiore a 100 (40 per l’industria e poco meno per i servizi), e denotando una sotto-rappresentazione delle multinazionali estere rispetto al complesso delle imprese residenti. Come a dire: si può fare di più.

La nostra provincia scala il vertice della classifica e si colloca al primo posto se si considera l’indice di specializzazione intra-provinciale delle imprese estere per i macro-settori dei servizi (116) mentre non rientra tra le province in cui le imprese a capitale estero si caratterizzano per una vocazione industriale più spiccata rispetto al contesto di riferimento.

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Lo spaccato regionale

Il rapporto palesa come la Lombardia sia un territorio in cui la presenza distintiva di multinazionali estere si leghi alla capacità competitiva, all’innovazione e allo sviluppo. I numeri evidenziano che le unità locali presenti nel 2023 sono 20.234 e generano il 37,9% del valore aggiunto complessivamente realizzato nel Paese e il 25,1% del valore aggiunto complessivo regionale. Il 38,6% della spesa in R&S delle imprese lombarde (pari a 4,33 miliardi di euro) è attribuibile alle imprese a capitale estero, con il 30,1% dei ricercatori attivi in Lombardia impiegato qui.

Infine, sono 10 i settori manifatturieri (farmaceutica, apparecchiature elettriche, elettronica e misurazione, chimica, gomma e plastica, estrazione) che dei servizi (commercio, servizi ICT, attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi alle imprese) nei quali la presenza di multinazionali estere assume un carattere distintivo per elevata attrattività regionale e forte specializzazione: insieme concentrano 49,8 miliardi di valore aggiunto e 409mila addetti, con livelli di produttività del lavoro ampiamente superiori alla media regionale.

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Il settore High-tech

Tuttavia, rispetto ai benchmark tedeschi, in Lombardia la quota di imprese estere manifatturiere nei settori High-tech si ferma all’11,3% contro il 18,0% del Bayern e il 15,7% del Baden-Württemberg mentre rispetto ai benchmark europei, le imprese estere manifatturiere lombarde si collocano al secondo posto per produttività, dietro alle multinazionali estere dell’Auvergne-Rhône-Alpes ma davanti a quelle di Cataluña, Baden-Württemberg e Bayern.

«Nonostante la leadership nazionale sono ampi i margini di crescita», commenta il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini per il quale «gli strumenti a disposizione per valorizzare chi sceglie di investire nei nostri territori sono molteplici, e l’introduzione delle Zone di Innovazione e Sviluppo fornirà un’ulteriore spinta attrattiva e competitiva».