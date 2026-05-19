Rimesse immigrati, spediti da Brescia al resto del mondo 225 milioni

Un flusso di denaro diretto in più Paesi al mondo, per lo più in Asia e Africa e per una cifra complessiva di 225 milioni di euro . Nel 2025 sono leggermente aumentate (+0,4% rispetto ai dodici mesi precedenti) le rimesse inviate in patria dagli immigrati residenti nel Bresciano. L’analisi realizzata dalla Fondazione Leone Moressa su dati della Banca d’Italia confermano inoltre che la nostra provincia rimane tra i primi territori, a livello nazionale, per valore di queste specifiche somme destinate all’estero: il primato resta in capo a Roma con 1,19 miliardi , seguita da Milano con 944 milioni e Napoli con 489 milioni.

Il volume dei risparmi spediti nel Paese d’origine dagli immigrati residenti nella nostra penisola ammonta a 8,6 miliardi ed è stabile rispetto al 2024. In aggiunta, specificano dalla fondazione veneta, «si può stimare un flusso "invisibile" compreso tra il 15% e il 45%, che porterebbe il volume complessivo tra 9,9 e 12,5 miliardi». Sempre a livello nazionale, il Bangladesh si conferma la prima destinazione con 1,7 miliardi di euro, pari al 19,6% del totale. Seguono India e Marocco, entrambi con poco meno di 600 milioni.

«Nell’ultimo anno - puntualizzano dalla Fondazione Leone Moressa - sono in calo anche le rimesse verso Romania, Senegal e Nigeria, mentre aumentano quelle destinate in Perù e Georgia». Dal 2015 al 2025, in effetti la Georgia ha registrato un aumento di più di cinque volte, a fronte di una popolazione residente in Italia di appena 30mila abitanti. Fuori dalle prime 20 posizioni troviamo invece la Cina, verso cui nel 2011 e nel 2012 partivano oltre 3 miliardi, mentre nel 2025 registra appena 4 milioni di euro. «Questi casi studio spiegano bene la variabilità di questi flussi e l’impatto di fattori geopolitici contingenti», commentano dalla sede di Mestre.

In Italia ogni immigrato invia in patria mediamente 134 euro al mese

Sotto la lente

Nell’arco di cinque anni, a Brescia il trend delle rimesse è tornato a crescere. Nel 2024, gli immigrati residenti nella nostra provincia avevano inviato nel loro Paese d’origine 221 milioni, contro i 253 del 2023, i 242 milioni del 2022 e i 248 milioni del 2021.

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Oltre a ciò, lo scorso anno l’India è stata la destinazione principale dei flussi di denaro partiti dalla nostra provincia. Più nel dettaglio, nei dodici mesi del 2025, 45 milioni di euro sono transati da Brescia a Nuova Delhi (+47,6% sul 2024). Contestualmente si sono rilevati flussi di denaro significativi anche verso Pakistan (35 milioni, -21,3%), Marocco (16 milioni, -5,5%), Bangladesh (15 milioni, +12,4%) e Senegal (13 milioni, -0,4%). Se si amplia il periodo di analisi, emerge il deciso incremento delle rimesse verso la Nigeria (+413,4%), pari a 6 milioni di euro, l’Egitto (+379,6%), per 4 milioni e la Tunisia (+193,6%), per 6 milioni.

Il rapporto

«Nel 2025 – aggiungono dalla Fondazione Leone Moressa – il volume complessivo dei risparmi inviati nei Paesi d’origine dagli immigrati residenti in Italia ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro, ben al di sopra rispetto alla spesa italiana per la cooperazione internazionale allo sviluppo, che sfiora i 6 miliardi»

Mediamente, rapportando le rimesse alla popolazione straniera in Italia, ogni immigrato invia in patria 134 euro al mese:i valori massimi sono riconducibili ai cittadini del Bangladesh (658 euro mensili pro capite), seguiti da quelli delle Filippine (300 euro).