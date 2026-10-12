Studio Colombo: immobili d’impresa per un’economia bresciana d’eccellenza

Con Antonio Checcucci e Andrea Checcucci, contitolari dello Studio Colombo & Checcucci, nel quartier generale presso il Palazzo Symbol a Brescia Due, facciamo il punto sul mercato immobiliare dedicato alle imprese bresciane.
Lo Studio Colombo & Checcucci, forte di oltre 45 anni di attività, è una realtà di riferimento a Brescia nell’intermediazione immobiliare per l’impresa, offrendo consulenza nelle compravendite e nelle locazioni di stabilimenti industriali, capannoni artigianali, magazzini per logistica, terreni, uffici, negozi e immobili per investimento, diventando così un solido partner per aziende locali, nazionali e internazionali alla ricerca di sedi e spazi adeguati alle proprie esigenze nella nostra provincia.
I numeri
Nel 2025 lo Studio Colombo ha intermediato oltre 105.000 metri quadrati tra immobili d’impresa e terreni industriali e commerciali, per un valore complessivo superiore ai 31 milioni di euro.
L’analisi
«Negli ultimi anni - afferma Andrea Checcucci - il mondo imprenditoriale bresciano ha dimostrato una grande capacità di reazione, come confermano anche i dati Istat, investendo in tecnologia, capitale umano e nel rinnovo e ampliamento delle proprie sedi.
Nel quinquennio 2021-2026, la struttura produttiva bresciana ha saputo adattarsi a cambiamenti profondi, talvolta traumatici, rispondendo con prontezza alle forti spinte innovative provenienti dall’economia mondiale.
I settori trainanti dell’economia bresciana hanno saputo diversificarsi, concentrandosi e sviluppando nuove “nicchie” produttive ad alta qualità ed alto valore aggiunto. Al tempo stesso abbiamo visto alcune aziende “fare squadra” per affrontare insieme le difficoltà e i mercati internazionali».
«Queste dinamiche – prosegue Antonio Checcucci – richiedono un sostegno sempre maggiore su due fronti: investimenti importanti negli immobili d’impresa e una seria politica di formazione e innovazione del personale».
Il primo fattore ha contribuito a mantenere in ottima salute il mercato immobiliare d’impresa bresciano. Investire in immobili destinati all’utilizzo diretto o alla messa a reddito continua infatti a rappresentare un’opportunità interessante e remunerativa.
«Sul secondo fattore, invece, abbiamo una certezza: i posti di lavoro capaci di generare elevato valore aggiunto producono benessere diffuso commentano i Checcucci - tutto questo nell’ottica di una crescita sostenibile del nostro tessuto economico e sociale».
L’impegno sportivo
«Con altrettanto entusiasmo - sottolinea Antonio Checcucci - lo Studio Colombo partecipa sin dalla nascita alla cordata di imprese bresciane che sostiene il progetto Union Brescia.
Serietà dei programmi, concretezza, chiarezza di idee, spirito di collaborazione e capacità di aggregazione imprenditoriale sono gli elementi che distinguono questo progetto sportivo. E non ci stancheremo di ripeterlo: potrebbe rappresentare un vero modello “apripista” per l’imprenditoria bresciana, da replicare anche in altri settori».