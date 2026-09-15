A «Domani lavoro» per ridurre la distanza tra giovani e imprese

Cambia la dimensione del lavoro, le aziende mutano pelle e si diversificano le competenze. Uno scenario cui cerca di dare risposte, e di farlo in modo concreto, la terza edizione di «Domani Lavoro», che sarà di scena dal 5 al 7 novembre al Brixia Forum, ideata da Seven Events e realizzata in collaborazione con Pro Brixia e Area Fiera. Tre giorni dedicati all’incontro tra imprese, persone, formazione e nuove opportunità professionali. Per accorciare la distanza tra giovani (e non solo) e impresa.
Del resto i numeri confermano la bontà di una formula collaudata negli scorsi due anni. Nell’edizione 2025 «Domani Lavoro» ha registrato 12.719 candidati, raccolto oltre 25mila curricula, favorito circa 500 collaborazioni e coinvolto persone provenienti per il 92,7% dalla Lombardia e per il 7,3% da fuori regione. Per il 2026, l’obiettivo è superare le 200 aziende aderenti; traguardo che peraltro verrà raggiunto a breve, confermando l’interesse del sistema produttivo per un evento che rappresenta un’occasione imperdibile per incontrare candidati, raccontare le proprie sfide e far conoscere le svariate possibilità di intraprendere una nuova carriera ed un percorso di crescita. A ricordarlo, nella presentazione, sono Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio di Brescia; Roberto Zini, presidente di ProBrixia e Mauro Grandi, ceo di Seven Events.
Lo scenario
«Le imprese - commenta Saccone - hanno sempre più difficoltà a reperire collaboratori per il combinato disposto di due fattori: da un lato la demografia che ci penalizza, dall’altro non sempre le specializzazioni e le competenze che servono vengono soddisfatte dai percorsi di orientamento e di formazione. Statisticamente, più del 50% delle aziende fatica a trovare i profili desiderati e, in alcuni casi, si arriva a una carenza che rasenta il 70%».
Proprio muovendo da tali scenari, è scaturito il progetto «Domani Lavoro» che, parallelamente, ha anche il merito di fare da volano per il rilancio dell’infrastruttura fieristica.
Ottimismo, entusiasmo, idee nuove caratterizzano l’avvicinamento alla manifestazione. «Pro Brixia - sottolinea il presidente Zini - diventa sempre più luogo di incontro e confronto a servizio della città e delle imprese. Siamo soddisfatti di questo appuntamento per una serie di motivi, in primis le trasformazioni del mondo del lavoro: c’è bisogno di nuove competenze, non solo tecnico-digitali, ma anche soft skills, come il saper operare in team, capacità nel problem solving e di gestire le relazioni. Ragioneremo un po’ di tutte queste cose qui, considerato che le aziende oggi sono meno gerarchiche e hanno necessità di attrarre nonché trattenere talenti».
Le opportunità
I giovani rappresentano naturalmente un po’ il «faro» di «Domani Lavoro», attorno cui ruotano istituzioni, scuole, università, Its, enti di formazione, associazioni e professionisti dell’orientamento. Lo rileva il ceo di Seven Events affiancato da Tobia e Oliver, studenti dell’ultimo anno delle superiori, che saranno sul palco per testimoniare il valore di un nuovo patto inter generazionale: «La competizione è sempre più forte – afferma -. Sappiamo che a Brescia c’è lavoro, ma non basta: dobbiamo essere capaci di raccontare quali opportunità e servizi offre il territorio e perché una persona dovrebbe decidere di costruire qui il proprio futuro. Una vera e propria azione di sistema».
Nel solco della rinnovata e rafforzata sinergia fra Area Fiera, Seven Events e Pro Brixia, tornerà anche il prossimo marzo Cosmogarden, dedicato al mondo del verde, del giardinaggio, dell’orticoltura e dell’outdoor e, a seguire – annuncia Grandi - un nuovo e ambizioso progetto, destinato a vedere la luce entro la fine del 2027.