Dalla Bassa alle valli fino alla città: tutte le scuole bresciane di Da Vinci 4.0

Eccoci alla volata finale. Sta arrivando al traguardo anche questa quinta edizione di Da Vinci 4.0, ideato dal Giornale di Brescia e realizzato con The FabLab e Talebt Garden. Tutte le squadre impegnate nell’hackathon dovranno consegnare i loro progetti entro il 7 maggio (le modalità sono specificate sul portale www.davinciquattropuntozero.it), mentre il 27 maggio conosceremo i nomi dei vincitori. Anche quest’anno l’evento finale si svolgerà al Mo.Ca di via Moretto a Brescia, con tanti ospiti e altrettante sorprese.

I 14 team in gara presenteranno i rispettivi prototipi alla giuria e spiegheranno come, con queste soluzioni tecnologiche, abbiano ripensato gli spazi pubblici in ottica di sostenibilità. Le idee e i lavori verranno valutati in base a originalità, utilizzo delle tecnologie, funzionalità del prototipo, realizzabilità e presentazione. In attesa di scoprire tutti i progetti, e ovviamente i vincitori, conosciamo meglio le undici scuole che quest’anno hanno preso parte alla sfida.

Liceo Calini

Il Calini è il liceo scientifico di più lunga tradizione a Brescia e si distingue per la serietà ed il rigore negli studi. L’Istituto, nato nel 1923, è uno dei primi 37 licei scientifici attivati in Italia.

Dalla prima sede presso il monastero di Santa Maria in piazza Tebaldo Brusato, il liceo si trasferisce nell’attuale sede di via Montesuello nel 1940. Negli anni ‘50 inizia l’espansione numerica degli iscritti che porta prima alla creazione di sette sezioni staccate nella provincia di Brescia, in seguito divenute licei autonomi, ed infine alla divisione dell’Istituto stesso che, in fasi successive, ha dato luogo a due nuovi licei in città. Oggi l’istituto accoglie 53 classi e 1.200 studenti.

Alla straordinaria espansione numerica degli iscritti ha corrisposto anche l’ampliamento delle prospettive didattiche, che hanno reso l’istituto uno dei protagonisti nazionali della sperimentazione di nuovi curricola di studio. Accanto al liceo scientifico tradizionale, sono stati creati quattro nuovi indirizzi che, preservando nella sostanza l'impianto di liceo scientifico fondato sul nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica, orientano il piano di studi verso quattro distinti percorsi: biologico, con potenziamento fisico-matematico, con potenziamento di inglese e con doppia lingua (francese o tedesco). L’intento è offrire la possibilità agli studenti di diversificare la propria preparazione, assecondando inclinazioni e interessi personali e orientando la propria formazione verso ambiti caratterizzanti, senza perdere di vista l'importanza di una solida preparazione liceale di tipo tradizionale.

A una preparazione rigorosa e innovativa, che costituisce la formula vincente del liceo Calini, concorrono innumerevoli iniziative formative extra curricolari, promosse dalla scuola con successo. Tra queste ricordiamo i Dies Fasti, una manifestazione ormai più che decennale capace di concentrare in due giornate una caleidoscopica miriade di iniziative culturali che spaziano dalla scienza alla filosofia, dall'economia al teatro, dalla musica alle arti visive, e poi il Booktrailer Film Festival, che organizza ogni anno un concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori di Il grado in Italia e in Europa, finalizzato a produrre brevi video per incentivare alla lettura di un libro, e l’Art Trailer, che prevede l’elaborazione di un trailer su un episodio d’arte. Inoltre sono attivi i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), l’educazione alla legalità promossa dal progetto «Cittadinanza e Costituzione», il laboratorio teatrale, un programma di incontri culturali con esperti di settori diversi del sapere, il laboratorio musicale, il volontariato, un’attività di sostegno all’apprendimento e il laboratorio di robotica per il potenziamento delle materie Steam.

A tutto ciò si aggiungono numerosi progetti di ampliamento curricolare nell’area linguistica (certificazioni, stage, scambi culturali, madrelingua), umanistica (corso di logica e formalizzazione, giornalino d’istituto, olimpiadi di italiano e filosofia), scientifica (olimpiadi di matematica e fisica, giochi di Archimede e Anacleto), espressivo-motoria (corsa campestre, carcere e territorio, olimpiadi della danza) e tecnico-artistica (corso di autocad).

Istituto omnicomprensivo Bonsignori di Remedello

Di antica e consolidata formazione tecnica, la scuola superiore dell’istituto omnicomprensivo Bonsignori di Remedello affonda le sue radici a fine Ottocento. La sua offerta formativa, scelta da quasi 600 studenti, si articola in tre indirizzi quinquennali: accanto ai due storici percorsi di studi superiori (Agraria, Agroalimentare e Agroindustria da un lato, Informatica e Telecomunicazioni dall’altro), da alcuni anni è attivo anche un nuovo indirizzo: Grafica e Comunicazione, l’unico presente in tutto il territorio della Bassa bresciana. Si tratta di un indirizzo che intende offrire agli studenti un approccio multidisciplinare nei campi della comunicazione, del design, della pubblicità. Un settore sempre più in espansione e in profonda crescita, che viene assecondato anche dal mercato, alla ricerca di simili figure professionali.

La scuola di via Avis prepara quindi i giovani ad affrontare, con successo, l’università e a entrare nel mondo del lavoro, accompagnandoli e sostenendoli nel loro percorso di crescita. Sbocchi naturali nel mondo universitario sono le facoltà di Agraria e Veterinaria per chi sceglie l’indirizzo agrario, anche se sempre più studentesse e studenti prediligono percorsi post diploma dedicati alle Scienze dell’alimentazione o alla Sostenibilità ambientale. Chi, invece, termina il percorso di Informatica e Telecomunicazioni opta per facoltà di Ingegneria. Infine, coloro che acquisiscono il diploma di tecnico della grafica e della comunicazione, scelgono per lo più specializzazioni attraverso le Accademie di belle arti.

Da alcuni anni l’Istituto è impegnato in un rinnovamento degli spazi e dei luoghi in grado di favorire un apprendimento positivo, ancorato a una didattica innovativa e laboratoriale. Le attività nei molteplici laboratori di cui l’istituto è dotato (tra i quali le serre, il laboratorio di micropropagazione, i laboratori di fotografie e di altri linguaggi, quelli di scienze integrate e quelli informatici di ultima generazione) rappresentano un punto qualificante del processo di acquisizione di competenze, così da creare empatia, acquisire contenuti e sviluppare intelligenza emotiva, fondamentale per inserirsi proficuamente nella società. Rafforzano il sistema scolastico il costante dialogo con il mondo delle imprese e i percorsi di alternanza scuola-lavoro, per una sempre maggiore sinergia tra il locale tessuto produttivo e la realtà scolastica, inserita al confine tra le province di Brescia, Mantova e Cremona.

A ciò si aggiungono le numerose attività di potenziamento e di recupero (specie nel biennio, comune a tutti e tre gli indirizzi) e quelle extra curriculari (come, ad esempio le certificazioni Cisco, linguistiche e per il mondo agricolo nonché percorsi di sensibilizzazione su tematiche sociali civili), che implementano e arricchiscono l’offerta formativa dell’Istituto.

Accademia Symposium di Rodengo Saiano

Accademia Symposium è il primo quadriennale lombardo nel settore agroalimentare. L’istituto superiore di formazione con sede nel convento francescano di Rodengo Saiano, nel cuore della Franciacorta, ha aderito alla sperimentazione voluta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Attualmente sono quasi 200 gli studenti iscritti ai due indirizzi quinquennali partiti sei anni fa, e sono già 50 gli iscritti ai due indirizzi quadriennali attivi dall’a.s. 2024-2025. Questi ultimi, al termine dei percorsi didattici, porteranno gli studenti al conseguimento del Diploma di Stato in «Enogastronomia e Ospitalità alberghiera» e in «Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale».

«Siamo davvero fieri di questo ulteriore risultato raggiunto, nonché della sua unicità» dichiara il rettore di Accademia Symposium, padre Luigi Cavagna. «E siamo tanto più fieri per il fatto che i nostri partner nel progetto sono eccellenze riconosciute del territorio bresciano negli ambiti della formazione e del mondo aziendale» aggiunge il direttore generale Luca Nobili. Ci sono infatti l’Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Dandolo e la Fondazione ITS Symposium, Confindustria Brescia settore Agroalimentare e Caseario, Consorzio Franciacorta, l’Antica Trattoria Piè del Dòs di Gussago, tra le migliori trattorie bresciane per il Gambero Rosso, e l’azienda agricola Il Colmetto di Rodengo Saiano, Stella Verde della Guida Michelin per l'avanguardia nel campo della sostenibilità.

«Si tratta di un network che garantisce gli obiettivi per cui il Ministero dell’Istruzione ha avviato la sperimentazione e ci ha scelti - sottolinea il direttore Nobili -, cioè un importante adeguamento agli standard formativi di livello europeo, capace di aprire le porte dell’Europa ai nostri studenti sia dal punto di vista formativo che lavorativo».

Uno degli scopi è infatti la proposta di un percorso didattico «4+2» altamente professionalizzante, per conseguire ben due diplomi: appunto la maturità in 4 anni (che comunque consente l’accesso al sistema universitario) e successivamente il diploma ITS di alta specializzazione tecnologica (2 anni). «La forza di Accademia Symposium - sottolinea e conclude il rettore Cavagna - è che dopo il diploma quadriennale gli studenti possono direttamente proseguire con uno dei nostri cinque percorsi ITS del settore Agroalimentare: Marketing e Turismo del Vino, Filiere gastronomiche e Processi Alimentari, Enologia e Viticoltura sostenibili, Sistemi zootecnici e Trasformazione agroalimentare, Agricoltura 4.0 e Sostenibilità dei Sistemi colturali».

E ancora non è tutto perché le novità 2024 di Accademia Symposium non finiscono qui. Già, perché da quest’estate l’Istituto di Rodengo Saiano propone come attività extracurricolare la Symposium Summer School rivolta agli studenti dalla 2^ media alla 2^ superiore: in ottica orientativa per gli studenti delle medie e come ulteriore approfondimento di determinati ambiti didattici per gli alunni delle superiori. Tre i focus tematici principali: L’arte del latte, L’arte dei lievitati e L’arte della carne, caratterizzati da laboratori pratici e visite in aziende di settore; a questi momenti caratterizzanti si aggiungono momenti di aiuto compiti oltre a divertenti attività sportive e gite in mezzo alla natura. Per maggiori informazioni in merito alla Symposium Summer School è già possibile contattare la Segreteria di Accademia Symposium: 0302384917; segreteria@accademiasymposium.it.

Istituto paritario Giovanni Paolo II di Brescia

Da ormai più di un decennio l’Istituto Giovanni Paolo II di Brescia Due offre ai propri studenti una «scuola su misura per te», vocata alla valorizzazione del percorso personale di ogni alunno e in prima linea nel contrasto dell’abbandono scolastico. Il «metodo GP2» si basa infatti sulla personalizzazione del percorso formativo, grazie all’ascolto attivo dei bisogni educativi e dei punti di forza di ogni studente.

La didattica personalizzata del GP2 affianca alle lezioni tradizionali una spiccata vocazione per laboratori e progetti, che spesso coinvolgono in modo trasversale i due indirizzi di studio della scuola, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e Amministrazione Finanza Marketing.

Le iniziative attivate ogni anno sono davvero numerose e si inseriscono nel quadro di un insegnamento trasversale dell’educazione civica, non solo per valorizzare le capacità di socializzazione, ma soprattutto per sensibilizzare i ragazzi sui principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto necessari per relazionarsi con gli altri. Ne sono un esempio le iniziative con la Polizia locale di Brescia, gli incontri con le associazioni di volontariato del territorio (Avis, Ail, Admo e Aido, tra le altre), le lezioni di educazione sessuale in collaborazione con gli Spedali Civili e la partecipazione ad alcuni concorsi, che quest’anno hanno già premiato l’istituto con il primo posto al concorso «Raccolta d’idee: come ti progetto un gadget e ti parlo dell’autismo» promosso da Autisminsieme. Infine, per sensibilizzare in modo ancora più attivo gli studenti sul tema del volontariato, anche quest’anno l’istituto ha organizzato una vendita solidale di panettoni, pandori, colombe e uova di Pasqua in collaborazione con le associazioni bresciane Bimbo Chiama Bimbo e Abe (Associazione Bambino Emopatico).

Come si è detto, i percorsi attivi al GP2 sono due. Il corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (Ssas) si caratterizza per una visione integrata di servizi educativi, sociali e sanitari nelle aree che riguardano mediazione familiare, immigrazione, fasce sociali più deboli e attività di animazione socio-educative e culturali. Il corso Ssas approda verso professioni e percorsi post-diploma e universitari di ambito socio-sanitario, sviluppando buone capacità comunicative, il lavoro in equipe, la capacità di ascolto e la disponibilità a rapportarsi con diverse tipologie di utenza. Il corso Amministrazione Finanza Marketing (Afm) sviluppa invece competenze professionalizzanti in ambito economico-aziendale, integrate da competenze linguistiche e informatiche. Questa integrazione ha lo scopo di favorire la formazione di una figura professionale in grado di operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione che al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Anche per il corso Afm la didattica si arricchisce e personalizza con numerosi progetti e incontri formativi, come la simulazione del processo con l’Associazione degli avvocati penalisti di Brescia e la partecipazione al progetto Consiglieri per un giorno di Regione Lombardia.