Scuole bresciane sempre più green: 7 milioni di euro per 12 interventi

Stefano Zanotti

Grazie al Fondo europeo per lo sviluppo, la Provincia metterà in campo lavori per l’efficientamento

2 ' di lettura

Il Tartaglia Olivieri di Brescia © www.giornaledibrescia.it

Dall’Europa alla Regione e dalla Regione alla Provincia. Un contributo importante, circa 7 milioni di euro, che il Broletto ha deciso di investire nelle strutture scolastiche per migliorarne l’efficientamento energetico e di conseguenza anche la qualità del tempo passato nelle aule, nei laboratori e nelle palestre dagli studenti. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (programma Fesr 2021-2027) sono arrivati in Lombardia 72 milioni, suddivisi poi tra le province e da utilizzare per li