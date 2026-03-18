Minerva Musicae 2026: jazz tra paesaggi e grandi artisti

Tre parole per descrivere un’esperienza musicale unica: people, jazz, nature. È stato annunciato il cartellone della quinta edizione di Minerva Musicae, festival dedicato al jazz che si terrà a Manerba del Garda dal 12 al 25 luglio. Un dialogo tra musica e paesaggio porterà artisti di caratura internazionale nella Riserva Naturale della Rocca e del Sasso.

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«Queste parole sono concetti che ci accompagnano da sempre – spiega il direttore artistico della rassegna, Luca Beltrami –. Al centro di tutto c’è la socialità, la condivisione di musica dal vivo con personaggi importantissimi. Il jazz è libertà, dialogo, improvvisazione. Nella nostra riserva naturale diventa qualcosa di magico. L’intento è quello di promuovere il territorio di Manerba del Garda attraverso delle esperienze: l’arrivo al porto, il viaggio in traghetto, le installazioni luminose sull’isola, la mostra fotografica. Un percorso di scenografia, immagini e colori».

Gli ospiti

Numerosi i nomi di richiamo. Il nuovo duo di Christian McBride e Julian Lage, Al Di Meola in trio acustico e il Bill Frisell Trio con Greg Tardy si esibiranno sull’Isola di San Biagio (l’Isola dei Conigli). I Giardini di San Giorgio saranno il regno del pianoforte con il duo Dado Moroni – Andrea Bacchetti e con Antonio Faraò. «McBride è stato una scommessa vinta – prosegue Beltrami, che è anche vicesindaco e assessore al turismo e alla cultura del Comune di Manerba –. Alla fine dello scorso anno è stato nominato per quattro Grammy. Sentivo che avrebbe vinto, allora mi sono subito mosso per invitarlo al festival. Quando ha trionfato ormai le trattative erano avviate e ci siamo accaparrati la sua unica data italiana. Al Di Meola, invece, festeggerà da noi il suo compleanno».

Non è solo il pubblico a restare affascinato dalla bellezza del paesaggio: anche gli artisti sono spesso impressionati dall’atmosfera unica che si respira al festival: «Mi ha molto stupito un desiderio che Mike Stern ha espresso l’anno scorso e purtroppo non siamo riusciti a realizzare. Era rimasto incantato dal luogo e aveva promesso al pubblico che avrebbe fatto di tutto per tornare in tournée per il centenario di Miles Davis, che cade quest’anno. John Scofield ha inserito in un suo album una foto scattata qui durante una serata di luna piena».

Il programma

Il festival sarà inaugurato domenica 12 luglio da Christian McBride e Julian Lage, il 17 luglio toccherà ai due pianoforti di Dado Moroni e Andrea Bacchetti, mentre il 20 luglio salirà sul palco Antonio Faraò. Il 22 luglio si esibirà il trio acustico di Al Di Meola e il 23 luglio quello di Bill Frisell con Greg Tardy. Per la serata finale di sabato 25 luglio Piazza Aldo Moro ospiterà la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Ad accompagnare tutti i concerti ci sarà l’esposizione «Jazz sotto le stelle» con gli scatti più iconici dello storico fotografo Luciano Rossetti. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito (20 euro per gli eventi ai Giardini di San Giorgio, 30 per l’Isola di San Biagio).