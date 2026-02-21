Giornale di Brescia
Qualità della vitaGarda

Manerba ha trovato l’equilibrio con il turismo

Alice Scalfi
Il sindaco Flaviano Mattiotti sottolinea la dimensione comunitaria di paese
Una veduta della Rocca di Manerba - © www.giornaledibrescia.it
La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo.

Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Dall’aria buona di Manerba è uscito anche un campione olimpico, Giovanni Franzoni. Ma prima ancora dei talenti sportivi, il sindaco Flaviano Mattiotti rivendica un’altra medaglia: quella dell’equilibrio. Perché governare un comune ad alta vocazione turistica senza sacrificare la vita quotidiana dei residenti è un esercizio più complesso di quanto sembri. Il primo cittadino la mette così: la conformazione geografica aiuta. Il centro abitato non è a ridosso del lago e questo consente di tenere distinta la dimensione turistica da quella residenziale. Insomma, il paese resta paese. E le attività del centro storico sono negozi di servizio, aperti tutto l’anno, pensati per i cittadini, non solo per chi arriva in estate.

Il tema è la tenuta della comunità nei dodici mesi. L’amministrazione investe in ottica di destagionalizzazione, ma prima di tutto per i residenti. La nuova scuola materna è stata realizzata per le famiglie del territorio, mentre corsi e attività invernali puntano a mantenere vivo il senso di appartenenza anche fuori stagione. La cura del territorio non si ferma con la fine dell’estate: è un insieme di interventi diffusi che, nelle parole del sindaco, «fa grande una comunità».

Il cuore identitario resta la Rocca. Non solo attrattore turistico, ma parco urbano quotidiano. A due passi dal centro abitato, un patrimonio ambientale che incide sulla qualità della vita tanto quanto un’infrastruttura.

E proprio sulle infrastrutture si concentra la sfida dei prossimi anni. La viabilità di accesso al paese, oggi congestionata, è la priorità dichiarata. Si lavora su ciclabili, illuminazione, collegamenti via lago e interventi sul lungolago. «Le grandi opere, per noi, sono le manutenzioni», sintetizza Mattiotti. Accanto a questo, la riqualificazione dei parchi giochi con nuove aree fitness e una programmazione di incontri e spettacoli distribuiti durante l’anno rafforzano l’idea di un paese che non vuole vivere solo di alta stagione.

Argomenti
Qualità della VitaManerba del Garda
  3. Ricarica la pagina se necessario