LP: «A 10 anni da “Lost on you” non tutto è andato perduto»

Nel 2017 registrò il sold out più veloce mai visto fino a quel momento nella storia di Tener-a-mente . Sulla scorta del successo planetario di «Lost on You» i ticket disponibili vennero letteralmente polverizzati. Nove anni dopo LP torna in un Vittoriale già tutto esaurito – l’11 luglio alle 21.15 – con nuovi pezzi e l’aria di chi si è tolta parecchio peso dalle spalle.

Saranno forse i due anni sabbatici che si è presa lontana dai palchi o la serenità (ri)trovata accanto alla compagna, l’ex Miss Repubblica Ceca Iveta Maurerová. Un bliss che si riflette anche nelle sonorità luminose del nuovo singolo «Shelley» , che suonerà live a Gardone insieme ad altri brani dell’album in lavorazione e ai classiconi che le hanno regalato fama planetaria, in primis quel «Lost on You» che, nel titolo della tournée mondiale «All Is Not Lost Tour» , inverte il suo significato e la sua visione del mondo. Le abbiamo chiesto di più durante una chiacchierata via Zoom da Londra .

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Sono passati 9 anni dal tuo concerto al Vittoriale. Che cosa è cambiato da allora, per te, a livello umano e musicale?

Mi stupisce sempre di quanto le cose cambino e restino comunque uguali. Negli ultimi tempi ho capito che è facile farsi prendere dall’entusiasmo e dimenticare che c’è una vita oltre la musica. Così ho deciso di fermarmi per due anni e dedicarmi semplicemente alla mia vita. Ho scritto parecchio, ma più che altro me la sono presa comoda.

A tal proposito che cosa racconta il nuovo singolo «Shelly»?

C’è un aneddoto divertente dietro a questo pezzo. Un amico mi stava raccontando che questa amica in comune aveva iniziato a frequentare una persona nuova che le piaceva davvero tanto. Ho iniziato a pensarci su e a riflettere sul percorso che l’aveva portata fino a lì. Ne è uscito un ritratto molto intimo. D’altronde mi ritengo una cantastorie; raccontarle è quello che faccio.

Al Vittoriale ci regalerai altre chicche?

Sì, di sicuro suonerò tre nuovi brani. Oltre a «Shelly», il singolo in uscita a breve e probabilmente un altro pezzo totalmente inedito. E ovviamente farò un bel po’ di canzoni che il pubblico già conosce.

Come sta prendendo forma il nuovo disco?

Sono dodici canzoni che usciranno, credo, a settembre, anche non so le date esatte. Ho scritto tantissimi pezzi e, in un certo senso, parte del mettere insieme un album consiste nel raggruppare i brani che stanno bene insieme, o prendere i migliori, quelli che senti di aver scolpito nel modo giusto e che trasmettono buone vibrazioni insieme. È come quando guardi nel tuo armadio e vedi quelle dieci cose che ti va di indossare e che ti rappresentano in quel preciso momento…

Hai voglia di tornare ad esibirti al Vittoriale?

Nel 2017 l’accoglienza era stata bellissima e le persone adorabili. Sono decisamente entusiasta di tornare, anche se non sono il tipo di persona che ci pensa troppo in anticipo. Appena arrivo sul posto assorbo ciò che mi circonda e questo rende tutto emozionante e imprevedibile.

Pensi davvero che «non tutto sia perduto» in questo mondo?

«All Is Not Lost» è principalmente un gioco di parole. Per il resto viviamo in un mondo per nulla inclusivo, ma io sono come un’ erbaccia che cresce sul marciapiede. Non me ne vado e mi vedrete ancora, ancora e ancora.

Pensi che le tue canzoni possano fare la differenza?

Spero possano cambiare il punto di vista della gente sul fatto che siamo tutti connessi, tutti simili dentro. Il mio amore, ovunque sia diretto e qualunque sia l’aspetto dell’altra persona, ha esattamente lo stesso valore per me rispetto a ciò che è considerato «accettato». Le persone più noiose sono quello che vogliono che tutti siano come loro.

«Lost on You» compie dieci anni. Alla fine la persona a cui l’hai dedicata si è resa conto di che cosa ha perso?

All’epoca non lo capiva, ma ora lo sa. Anche se adesso sta alla grande si è resa conto di tutto.