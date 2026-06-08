Estate Musicale del Garda 2026: Salò celebra Gasparo da Salò

Le serate

Il sipario si alza giovedì 16 luglio alle 21 con il concerto dell’ensemble d’archi Quartetto Asturia sullo storico veliero Circe, in navigazione di fronte al lungolago. Sabato 18 luglio, in piazza Duomo, andrà in scena «Sonata a Kreutzer», con Laura Marzadori al violino solista, la voce recitante di Gioele Dix e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Martedì 21 luglio, nel chiostro del MuSa, la conversazione «Gasparo e la Magnifica Patria»: dialogo tra Flavio Dassenno, organologo e studioso di strumenti musicali, ed Enrico Raggi, musicologo, moderato da Flavio Casali; nel corso della serata sarà suonato il contrabbasso “Biondo” di Gasparo. Giovedì 23 luglio, ancora al MuSa, «Eusebio, Florestano e lo scrigno del giovane Kreisler», con Paolo Ghidoni al violino e Marco Tezza al pianoforte.

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Sabato 25 luglio, in Piazza Duomo, «Le quattro stagioni della Magnifica Patria»: la violinista Lucilla Rose Mariotti e l’Orchestra Filarmonica Italiana proporranno i celebri concerti di Vivaldi. Martedì 28 luglio, al MuSa, «... Da Praga a New York...», con Joanna Trzeciak al pianoforte e il Quartetto Sangiorgi. Sabato 1 agosto, in Piazza Duomo, «Paganiniana», con il violinista Nurie Chung e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Chiusura sabato 8 agosto, in Piazza Duomo, con «C’era una volta... Nino Rota... l’amico magico», con il soprano Cristina Mosca e l’Orchestra Filarmonica Italiana.

Per acquistare

I biglietti sono in vendita presso l’infopoint di Salò (lunedì 10-12; da martedì a sabato 9.30-13.30 e 16-19; domenica 9.30-12.30) e nei luoghi dei concerti, nelle date degli spettacoli, dalle ore 20. Il prezzo del biglietto per i concerti in Duomo è di 20 euro (ridotto a 15 euro per gli under 26); per i concerti al MuSa è di 15 euro (ridotto a 10 euro).

È possibile acquistare un abbonamento in settore riservato, valido per i concerti di Piazza Duomo, al costo di 60 euro (ridotto a 40 euro). Disponibile anche l’acquisto online; info sui canali web del Comune. Per informazioni: 0365.21423, infopoint@comune.salo.bs.it.