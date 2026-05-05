Salò, l’estate è pronta a sbocciare tra musica, cultura e sapori

Un centinaio di eventi di qualità in cinque mesi: un lungo viaggio tra musica, cultura, intrattenimento e occasioni per stare insieme. La programmazione estiva salodiana svela le sue carte attraverso un fitto cartellone di iniziative che accompagneranno turisti e residenti fino a settembre . Una proposta che ancora una volta fonde la bellezza della cittadina gardesana a quella di una proposta di valore.

In particolare, la stagione 2026 si caratterizza per la presenza di grandi eventi che si prevede avranno un forte richiamo sulle rive del golfo salodiano . Dopo il successo di pubblico dell’edizione primaverile di Salò Botanica, la stagione entra nel vivo con la rassegna Dialoghi sul Golfo , il passaggio della 1000 Miglia sul lungolago il 9 giugno 2026 , l’adunata degli Alpini nel Centenario della sezione Monte Suello dal 12 al 14 giugno , l’Estate Musicale del Garda e le grandi mostre del MuSa , con le iniziative connesse ai 600 anni della Magnifica Patria .

Altre iniziative

Accanto a questi eventi, giugno proporrà diverse occasioni di intrattenimento con Danzando sul Golfo (18 giugno), lo spettacolo del Festival Strabilio (25 giugno) e l’appuntamento del primo giovedì del mese (con repliche il luglio, agosto e settembre) con Salò in Musica, a cura di Salò Promotion e Pro loco. Con il mese di luglio, e fino all’8 agosto, concerti ed eventi collaterali animeranno la 67esima Estate Musicale del Garda, il Festival dedicato a Gasparo da Salò, che per il 16 luglio conferma il concerto-anteprima sul veliero Circe nel golfo di Salò, seguito da due settimane nelle quali la musica sarà protagonista con ben sette concerti.

Sempre a luglio, il Salò Street Food Festival in piazza Serenissima (9-12 luglio), lo spettacolo di Art Studio Danza in piazza Duomo (26 luglio) e il concerto di Suoni e Sapori del Garda in piazza Vittoria (30 luglio). Un fitto cartellone di musica dal vivo e intrattenimento accompagnerà il mese di agosto fino al gran finale, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio nella serata del 29 agosto.

Chiusura della stagione

Settembre chiuderà la stagione con altre proposte di richiamo: il Circuito del Garda sabato 5, Salò Città dello Sport e Centoassociazioni dall’11 al 15, la sessione preautunnale di Salò Botanica dal 17 al 20 e Salò Golosa domenica 27.

Nel corso dell’estate non mancheranno gli appuntamenti con il cinema all’aperto organizzato dalla biblioteca, la programmazione del Centro sociale I Pini, i mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato, le visite guidate e numerose altre iniziative a cura delle realtà associative, culturali e sportive della città. Salò si conferma una destinazione per tutti i gusti.