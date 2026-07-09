Concerti al Vittoriale: il calendario di luglio, da Coez a LP

L’estate scorre al ritmo delle sette note nella «città giardino». Musica per tutti i gusti e di ogni genere animerà le serate di luglio a Gardone Riviera.
Sul palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani si è alzato il sipario sulla quindicesima edizione del festival Tener-a-mente, tra le rassegne culturali più attese dell’estate italiana e uno degli appuntamenti di riferimento del panorama musicale nazionale.
Ecco i prossimi appuntamenti, tutti in programma alle 21.15 (ma attenzione: alcuni spettacoli sono già sold out, mentre altri si avvicinano al tutto esaurito).
Gli artisti sul palco
Lunedì 6 luglio si esibirà il noto pianista Stefano Bollani, accompagnato da un ensemble d’eccezione in un progetto dedicato all’improvvisazione. Mercoledì 8 luglio sarà attesa, per l’unica data italiana, Esperanza Spalding, tra le interpreti più originali e influenti del jazz contemporaneo.
Sabato 11 luglio andrà in scena uno dei momenti più attesi della rassegna: il ritorno di LP, amatissima artista statunitense capace di muoversi tra pop e rock con grande intensità espressiva.
Giovedì 16 luglio sarà la volta di Diana Krall, pianista e cantante canadese, tra le interpreti più raffinate del jazz internazionale. Martedì 21 luglio saliranno sul palco dannunziano i Two Door Cinema Club, band britannica fra le più rappresentative della scena indie rock internazionale. Venerdì 24 luglio toccherà a Chet Faker, cantautore e produttore australiano che fonde soul ed elettronica.
Seguiranno quattro concerti di Coez: sabato 25 e domenica 26 luglio, poi sabato 1 e domenica 2 agosto. Il cantautore porterà a Gardone il suo repertorio, sospeso tra pop e scrittura urbana.
Mercoledì 29 luglio saranno protagonisti i Kings of Convenience, apprezzato duo norvegese simbolo dell’indie folk minimale, fatto di armonie essenziali e arrangiamenti delicati che lasciano spazio alla purezza del suono e delle voci. Infine, venerdì 31 luglio, ancora musica italiana con Niccolò Fabi e un live intimo e narrativo, incentrato su una scrittura raffinata e personale.
Per informazioni e biglietti: anfiteatrodelvittoriale.it, tel. 0365 20072, info@anfiteatrodelvittoriale.it.
La biglietteria presso il Vittoriale è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 15; nei giorni di concerto dalle 10 fino all’inizio dello spettacolo.
Ma la musica uscirà anche dalle mura del complesso monumentale di Gabriele d’Annunzio per animare altri luoghi di Gardone Riviera.
La musica in città
Ogni martedì sera, dalle 19.30 e fino alla fine di agosto, la passeggiata a lago di Gardone Sotto ospiterà un raffinato dj set: il sottofondo ideale per aperitivi e cene a lume di candela sul lungolago Gabriele d’Annunzio.
Non è tutto. Nel mese di luglio Gardone Riviera ospiterà tre appuntamenti della quindicesima rassegna concertistica Estate in Coro, con la direzione artistica di Cristina Klein, Gerardo Chimini e Gianpietro Bertella.
Domenica 12 luglio, alle 21, nella parrocchia di Fasano Sotto si esibirà il Gruppo vocale giovanile della Corale Santa Cecilia di Maderno, accompagnato all’organo da Gianpietro Bertella. Sabato 18 luglio il maestro Gerardo Chimini si esibirà al pianoforte nella chiesa di Sant’Antonio Abate, nella frazione di Morgnaga.
Infine, lunedì 27, nella parrocchiale di Gardone Sopra si terrà il concerto della Corale e dell’Orchestra Santa Cecilia di Maderno, dirette da Gianpietro Bertella. Da segnalare anche il concerto della Banda di Tesero in programma sabato 25 alle 21.20 sul lungolago.
Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sui canali web e social del Comune e della Pro loco Città di Gardone Riviera.