Il travolgente Charlie Cinelli prosegue nella sua personalissima idea di teatro-canzone in dialetto bresciano, mettendo in scena «La póera zét». Il debutto è previsto mercoledì 2 dicembre al Teatro Sant’Afra di Brescia, con replica la sera successiva (in vicolo dell’Ortaglia 6, alle 21: biglietti da 25 euro più commissioni, in prevendita su Vivaticket). Charlie ha presentato il progetto ai microfoni di Radio Bresciasette, ospite del «Magazine» condotto da Maddalena Damini.
Sul palco con il cantautore saretino ci saranno Roberto Giribardi e Simone Boffa, musicisti eclettici che garantiscono variopinte trame sonore, in equilibrio tra «elementi acustici, sintetici, reali e virtuali». Abbiamo intervistato Charlie, per avere alcune anticipazioni sullo spettacolo.
Charlie, il concetto di «póera zét» nel nostro dialetto ha un significato più pregnante della sua traduzione in italiano (povera gente) e forse anche dei «miserabili» alla Victor Hugo. Ti riferisci in generale alla gente comune?
È così. Ma nello scegliere il titolo ho guardato anche al momento odierno, avendo ben presente la povertà di ritorno che molti, nella nostra società del presunto benessere, stanno vivendo. Una povertà forse non solo economica. La maggior parte delle storie che racconto affonda però le radici nel passato.
Le canzoni sono inedite?
Lo sono, tutte composte per questo spettacolo, collocate in epoche diverse e in differenti località della nostra provincia. Alcune sono ambientate nella Bassa Bresciana, nel ‘700. Andiamo invece alla metà dell’Ottocento con le vicende dei contrabbandieri di sale, che valicavano il confine austro-ungarico per tornare carichi di un ingrediente basilare, rischiando il carcere o una fucilata letale. Cent’anni fa circa, si svolgeva la parabola del «matt Zanela» a Gavardo.
Mentre con riferimento alla Seconda Guerra Mondiale ho anche dato voce a un ragazzo che racconta la sua esperienza: com’è finito sotto le armi, partendo per il fronte, e com’è... morto (attraverso un procedimento di astrazione che ricorda il William Holden di «Viale del tramonto», ndr). Una storia più moderna, di sanguinaria cronaca nera, è invece accaduta a Sarezzo e la bilancio con alcuni racconti più leggeri, variamente ubicati.
La provincia è una fonte preziosa da cui attingere ispirazione?
Sì, con non pochi limiti legati al politicamente corretto, che rende più difficile individuare certe figure a loro modo straordinarie: come puoi, oggi, scrivere dello «scemo del villaggio», come faceva Fabrizio De André? Una volta, certi personaggi diventavano protagonisti di filastrocche, canzoni, ballate, libri... Io ci ho comunque provato, come per esempio con la storia di «Crapa Öda», deriso da tutti per la sua scarsa intelligenza e perciò isolato, che però a un certo punto si prende la rivincita nei confronti dei suoi detrattori.
Tutto questo in vernacolo bresciano, e senza l’ausilio di immagini?
In realtà, ci sono anche un paio di canzoni in italiano. Una, in particolare, mi è uscita proprio così, e quando ho provato a tradurla in dialetto suonava troppo artificiosa. Circa le immagini, ce ne sono, proiettate sullo schermo in fondo al palco: si tratta perlopiù di foto dei testi, per far risaltare determinate espressioni, secondo un procedimento inaugurato con successo in uno spettacolo precedente.
Qual è lo stato di salute della canzone dialettale bresciana?
Scrivere canzoni in dialetto bresciano non è certo remunerativo: bisogna riconoscere che non ha un fascino da esportazione... Qualcuno, come me o come Daniele Gozzetti (che aprirà i concerti al Sant’Afra), si cimenta lo stesso, ma senza la velleità di espandersi: siamo artigiani, produciamo orgogliosamente per il territorio.