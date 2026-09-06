Radio Bresciasette, dal 7 settembre via alla stagione dei 50 anni

Voci, parole, musica che accompagnano i radioascoltatori da quasi mezzo secolo. Mancano pochi mesi al cinquantesimo compleanno di Radio Bresciasette che ha acceso per la prima volta i microfoni il 14 febbraio 1977. La nuova stagione della radio per i bresciani e dei bresciani, ma non solo, l’emittente che «dà voce al tuo mondo» prende il via domani, lunedì, sotto il segno di questo importante compleanno.
Novità e ritorni
Tante le conferme per qual che riguarda sia le voci, sia le trasmissioni in palinsesto, mentre si affaccia una importante novità nella fascia oraria di pausa pranzo, in un lungo racconto quotidiano fatto anche di ventiquattro ore di musica con le grandi hit nazionali e internazionali e i celebri successi del passato. «La radio è fatta di continuità quotidiana – sottolinea la direttrice artistica di Radio Bresciasette, Maddalena Damini –. Gli ascoltatori si aspettano di trovare i loro conduttori in un incontro che giorno per giorno ti fa sentire a casa».
Dal lunedì al venerdì ci saranno tredici ore di diretta, dalle 7 alle 20, con sei trasmissioni e conduttori che si avvicenderanno dietro al microfono.
- La sveglia la darà Alex Rusconi (new entry dello scorso anno assieme a Marina Brognoli), dalle 7 alle 10 con Buongiorno Brescia, il contenitore che è un mix di notizie, informazioni utili sulla viabilità e gli eventi di Brescia e provincia e che fa anche da megafono ai messaggi del pubblico
- Dalle 10 alle 13 torna uno degli appuntamenti più apprezzati dagli ascoltatori, ovvero il Magazine condotto da Maddalena Damini, che nella fascia dalle 12 alle 12.20 è trasmesso in diretta anche su Teletutto con l’intervista quotidiana ad ospiti del mondo della cultura, del sociale, dell’imprenditoria e della musica che si raccontano a cuore aperto e narrano la Brescia più bella: la regia audio e video è di Ruggero Tavelli
- Alle 13, e fino alle 14, scoccherà l’ora della novità in palinsesto, ovvero Linea Diretta, con ai microfoni Fabrizio Valli: un trasmissione che parlerà di calcio a trecentosessanta gradi dall’Union Brescia al calcio di serie C e A, dalle competizioni europee a alla Nazionale. Gli ascoltatori potranno intervenire in diretta chiamando il numero della radio 0302884544, oppure via whatsapp al numero 33490790007
- Confermati alla conduzione anche Davide Briosi, che torna dalle 14 alle 15 con il suo Brio Radio Show che in ogni puntata segnala la giornata internazionale in corso con tante curiosità
- Dalle 15 alle 17 andrà in onda Free Pass di Andrea Lombardi, voce storica della radio, in una stretta connessione con la community radiofonica
- Dalle 17 alle 19 spazio alla verve e la comicità di Non sparate all’Armadillo: si sorride e si ride con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini e tanti divertenti ospiti.
- Il testimone poi passerà, dalle 19 alle 20, a Forever Young con Tony Biemmi, la trasmissione culto che ripercorre la storia dei grandi classici della musica
E poi l’informazione, che con le edizioni del Giornale orario – il locale al clock orario e il nazionale ogni mezzora – condotto da Federica Signorelli e Alex Rusconi è un pilastro altrettanto importante del palinsesto.
Il weekend
Nel fine settimana non mancheranno poi le radiocronache delle partite di serie C di Union Brescia con Michele Iacobello e Alfredo Novello: anche in questa stagione Bresciasette è la radio ufficiale della squadra di calcio cittadina.
La domenica si torna inoltre nelle piazze della provincia con La radio In Piazza, il format di un’ora condotto da Zanetti che anticipa la trasmissione televisiva di Teletutto «In Piazza con Noi», in diretta dalle 11.
A seguire, fino alle 13, Weekend con Marina condotto da Marina Brognoli (in onda anche il sabato dalle 10 alle 13), un ricco contenitore di musica e informazioni utili per il fine settimana a Brescia e provincia. Non solo. Radio Bresciasette continuerà a raccontare con grandi dirette gli eventi più importanti del nostro territorio.
Gli eventi
I prossimi appuntamenti già in calendario sono la Pigiama Run, il 18 settembre, e la Race for the cure, il 27 settembre. «Siamo la radio dei bresciani e per noi è importante anche uscire dagli studi e andare sul territorio – ricorda Damini –. Altre novità arriveranno nel corso dell’autunno».