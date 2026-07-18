Army, freebies e bombe di luce: da Brescia per inseguire la BTS mania

Se il K-Pop non arriva in Italia, è allora l’Italia – e più nello specifico Brescia – ad andare al K-Pop. La BTS mania, che ha contagiato fan di tutto l’orbe terracqueo, ha anche nella nostra città una sua nutrita rappresentanza di Army, realtà che non ha tanto a che vedere con l’esercito, nonostante ne imiti compattezza e fedeltà, quanto con la fandom della band coreana, che ha deciso di etichettarsi con l’acronimo che sta per «Adorable Representative MC for Youth» (Adorabili rappresentanti MC per la gioventù).
In pellegrinaggio per il K-Pop
E dunque da Brescia e comuni vicini, in questa rovente estate musicale, ha preso il via un pellegrinaggio verso il resto d’Europa per assicurarsi un posto – preferibilmente numerato – ad uno dei mega show della band, che a tal proposito domenica sera avrà l’onore di animare l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio in vero stile Super Bowl.
La prima parte del World Tour dei BTS, infatti, ha toccato Madrid, Bruxelles, Londra, Monaco di Baviera e Parigi, prima del trasvolo negli Usa, senza appendici in Italia. Non è restata dunque altra scelta, alle fedelissime dei sette «boy scout a prova di proiettile», che prendere l’automobile, oppure un volo, e partire.
Due giorni a Monaco
Alice, Giulia e Suada, amiche e irriducibili dell’Army hanno optato per l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. E non per una sera, bensì per due. «Non sappiamo quando ci ricapiterà un’occasione così – spiega Alice –, visto che il tour proseguirà nel 2027 in Asia e Australia. E poi è noto che in ogni concerto i BTS suonano due canzoni a sorpresa e in questo modo ne abbiamo sentite quattro. Una di queste non era mai stata fatta dal vivo prima».
Assicurarsi i biglietti non è stato facile, ma ad aiutare le bresciane è stato anche in questo caso il potere della fandom: «Ci siamo rivolte al reselling, ma esistono gruppi WhastApp dedicati ai biglietti dei BTS dove vengono verificate le credenziali dei venditori e la veridicità dei ticket, evitando le fregature». Lo show, manco a dirlo, ha superato le aspettative delle ragazze: il palco centrale a 360 gradi, le quattro passerelle mobili e le pedane ad altezze modulabili hanno trasformato il concerto in uno spettacolo epico. «E poi loro ovviamente sono stati incredibili».
Rotta verso Madrid
Elda e la sua amica Veronica hanno chiesto invece aiuto ad un amico, che si è aggiudicato alcuni biglietti per Madrid e Bruxelles.
«Ma – racconta Elda – abbiamo scelto Madrid per lo spettacolare stadio Riyadh Air Metropolitano. Per l’occasione ci siamo vestite a tema e abbiamo provato anche a parlare un po’ di spagnolo, ma con scarso successo (ride, ndr). Che dire? È stato uno spettacolo bellissimo, che ci ha regalato incredibili emozioni. Siamo tornate a casa con un sacco di regalini che ho subito fatto incorniciare e ci siamo date alla pazza gioia acquistando il merch della band».
Freebies e regalini
Già regalini. Una tendenza vista fra le swifties (fedelissime di Taylor Swift), che si scambiano bracciali dell’amicizia prima dei concerti, e in parte già diffusa nel mondo del K-Pop, ha trovato con i BTS la sua massima espressione. Le Army, infatti, si presentano ai concerti carichi di piccoli gadget spesso fatti a mano da scambiarsi e collezionare. Alice, ad esempio, è arrivata a Monaco con 200 illustrazioni stampate su carta fotografica, allegate ai portachiavi e ai pupazzetti preparati dalle due amiche.
Elda, invece, si è portata da Brescia dei bracciali e degli origami in forma di hanbok, gli abiti tradizionali coreani. In cambio hanno ricevuto a loro volta freebies di ogni genere: bracciali, orecchini, segnalibri, fotocard e cartoline.
Personaggi animati e bombe luminose
A fare da protagonisti assoluti dei freebies, oltre ai ritratti in varia foggia di di Jung Kook, V, Jimin, Suga, RM, Jin e J-Hope, sono i BT21, ovvero una serie di celebri personaggi animati ideati dai singoli membri della band nel 2017.
Sono sette, uno per ognuno, e si chiamano Koya, RJ, Shooky, Mang, Chimmy, Tata e Cooky. Ne esiste un ottavo, che rappresenta l’Army, ed è un robot grigiobianco battezzato Van. Proprio a loro si è ispirata Alice per la sua bellissima illustrazione. Non bastasse, l’universo BTS si completa di una dotazione visiva avveniristica: ovvero l’Army Bomb, una sfera luminosa traslucida sorretta da un’impugnatura nera. Può essere arricchita – nel senso che costa 10 euro, in aggiunta ai 70 della lampada – dal nome della band e durante i concerti si connette via Bluetooth alla regia, che ne controlla colori e ritmi luminosi, dando vita a spettacoli divenuti iconici nella cultura K-Pop.
French President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron attended BTS' SOLD-OUT concert in Paris with ARMY Bombs. pic.twitter.com/7SeCYEUghE— Pop Core (@TheePopCore) July 17, 2026
Le bresciane, ovviamente, non se la sono fatta scappare. Incredibilmente ce l’aveva addirittura anche il presidente francese Macron, beccato insieme alla moglie Brigitte al concertone di Parigi. Insomma, anche il numero uno dell’Eliseo è un Army.