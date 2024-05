La «regina Mida» Taylor Swift

Il suo The Eras Tour ha già generato 1,5 miliardi di dollari di indotto. E il 13 e 14 luglio arriverà a Milano

2 ' di lettura

Taylor Swift - Foto Epa / Ansa © www.giornaledibrescia.it

A meno che non si sia deciso di vivere in un eremo lontano dal mondo, a chiunque è capitato di incrociare almeno una volta sulla sua strada Taylor Swift. La cantante della Pennsylvania è infatti a tutti gli effetti la più famosa star mondiale, forte di miliardi di ascolti sulle piattaforme audio, milioni e milioni di fan in tutto il mondo e di un’aura da «regina Mida» che la ammanta. Perché quella che interessa a noi è proprio la versione «economica» dell’artista, che con il suo The Eras Tour st