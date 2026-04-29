Mistero in Valcamonica: il ritorno del giudice Albertano
Enrico Giustacchini porta l’attenzione su miti medievali e gemelli enigmatici. Il magistrato bresciano indaga a Cemmo: un nuovo capitolo tra storia, arte e omaggi danteschi
Una delle illustrazioni realizzate da Andrea Giustacchini
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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