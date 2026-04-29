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Mistero in Valcamonica: il ritorno del giudice Albertano

Enrico Giustacchini porta l’attenzione su miti medievali e gemelli enigmatici. Il magistrato bresciano indaga a Cemmo: un nuovo capitolo tra storia, arte e omaggi danteschi
Claudio Baroni

Claudio Baroni

Editorialista

Una delle illustrazioni realizzate da Andrea Giustacchini
Una delle illustrazioni realizzate da Andrea Giustacchini

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Enrico GiustacchiniGiudice Albertano
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