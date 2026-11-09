Microeditoria, l’edizione 2026 si chiude con oltre 10mila presenze

L’edizione 2026 della Rassegna della Microeditoria Italiana di Chiari si è chiusa con il bilancio di più 10mila presenze. La manifestazione, ospitata a Villa Mazzotti dal 6 all’8 novembre, ha coinvolto oltre 90 editori indipendenti. L'edizione era dedicata a Camillo Golgi, in occasione del centenario della sua scomparsa. Il tema di quest’anno era «Una, nessuna, centomila storie», una riflessione sul valore della pluralità delle voci, della conoscenza e del dialogo.
Gli eventi
Tanti gli ospiti di rilievo dell’edizione, tra cui Carlo Cottarelli, Antonella Viola, Antonio Caprarica, Moni Ovadia, Paolo Berizzi, Nicola Gratteri, Massimo Giannini. Oltre agli incontri, la rassegna ha ospitato anche laboratori, percorsi educativi, attività per famiglie e momenti di formazione.
Durante la manifestazione sono state allestite mostre e organizzati appuntamenti dedicati agli anniversari culturali del 2026, come il centenario della pubblicazione di «Uno, nessuno e centomila» di Luigi Pirandello, il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i cento anni dalla nascita di Dario Fo e gli ottant'anni della Repubblica italiana e del voto alle donne.
Ci sono stati anche incontri dedicati alla memoria e all'impegno civile, con approfondimenti sulla strage di Piazza della Loggia e testimonianze da territori di guerra.
Il bilancio
«Chiudiamo questa ventiquattresima edizione con una profonda gratitudine verso tutti coloro che l'hanno resa possibile», afferma la direttrice scientifica Daniela Mena. «Le presenze sono importanti, ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è la qualità della partecipazione che abbiamo visto in questi giorni. Sale piene, dialoghi autentici, grande attenzione agli editori e una significativa presenza di giovani confermano che esiste ancora un forte desiderio di conoscere, approfondire e confrontarsi».