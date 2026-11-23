Tredici anni di attesa, aspettative smisurate e una rivoluzione che quasi nessuno aveva previsto. Il 19 novembre 2026 è finalmente arrivato «Grand Theft Auto VI», il nuovo capitolo di una delle saghe più famose nella storia dei videogiochi, capace di riscrivere immediatamente ogni record commerciale: secondo i dati diffusi da Take-Two Interactive, il gioco ha generato 3,79 miliardi di dollari di vendite nel solo giorno del debutto, comprese le prenotazioni, diventando il più grande lancio nella storia dell'intrattenimento e facendo registrare record anche su Twitch. Ma dietro questi numeri impressionanti si nasconde una trasformazione ancora più sorprendente, che sta dividendo soprattutto i giocatori affezionati al lato violento e anarchico della serie. Perché «GTA VI» non ha soltanto costruito un mondo virtuale più grande, dettagliato e realistico: ha introdotto qualcosa che fino a oggi sembrava quasi incompatibile con lo spirito della saga. Il peso della morale.
Le origini
Per capire la portata del cambiamento bisogna ricordare che cosa ha rappresentato «Grand Theft Auto» nell'immaginario collettivo. Fin dalle sue origini, nel 1997, il videogioco ha costruito la propria fortuna sulla possibilità di muoversi liberamente in enormi città virtuali, senza dover rispettare le regole della società. Rubare automobili, investire passanti, affrontare la polizia, seminare distruzione: erano comportamenti consentiti e diventati parte integrante del divertimento. Una gigantesca parodia dell'America, della sua ossessione per le armi, il denaro, il sesso e la violenza, popolata da criminali e personaggi volutamente esagerati. Basti pensare a Trevor Philips, uno dei tre protagonisti di «GTA V», imprevedibile e brutale, capace di passare da una conversazione a un omicidio senza alcuna apparente ragione. Per molti giocatori provocare il caos ha rappresentato per anni un'attrazione persino maggiore rispetto a seguire la storia principale.
Il cambiamento
«GTA VI» parte invece da presupposti diversi. La vicenda si svolge nello Stato immaginario di Leonida, una reinterpretazione della Florida contemporanea, e ruota attorno a Jason Duval e Lucia Caminos, due piccoli criminali legati da una relazione sentimentale. Lui è un ex militare dal carattere riservato, lei una donna determinata e ambiziosa, appena uscita dal carcere e intenzionata a costruirsi un futuro migliore. Lucia rappresenta già una novità storica: è la prima protagonista femminile centrale nella campagna narrativa di un capitolo numerato moderno della saga, anche se i primi episodi e la modalità online permettevano già di giocare con personaggi femminili. La struttura del gioco è costruita attorno alla coppia, un moderno Bonnie e Clyde interattivo nel quale si possono controllare entrambi i personaggi, accompagnarli nelle rapine e partecipare alla loro vita privata.
La trama prende il via da un colpo andato storto, che trascina i protagonisti in una cospirazione criminale sempre più vasta. Ma c'è anche un elemento familiare che modifica radicalmente la prospettiva: Jason e Lucia hanno un figlio piccolo e il loro obiettivo non consiste semplicemente nel diventare ricchi, ma nel guadagnare abbastanza denaro per garantirgli un futuro. Un desiderio tradotto anche nelle meccaniche del gioco, che permette di aprire un conto di risparmio familiare nel quale depositare progressivamente il denaro guadagnato. Non è più soltanto una questione di acquistare armi, automobili e proprietà: i soldi possono rappresentare la possibilità di costruire una vita diversa. E la relazione tra i due non si esaurisce nelle sequenze cinematografiche, ma si sviluppa attraverso gesti quotidiani. Jason e Lucia possono passeggiare tenendosi per mano, andare a ballare, prepararsi un caffè, trascorrere una serata davanti alla televisione, fare la spesa o sistemare casa insieme. Le attenzioni reciproche rafforzano il rapporto, mentre trascurarlo può influenzarne l'evoluzione.
Il mondo virtuale
Tutto questo avviene in un mondo di dimensioni impressionanti. Vice City, versione immaginaria di Miami già apparsa nei precedenti capitoli, è soltanto il cuore urbano di un territorio che comprende spiagge, isole tropicali, paludi, campagne e cittadine periferiche. Il livello di dettaglio è tale che l'ambiente sembra vivere indipendentemente dalle azioni del giocatore, tra passanti impegnati nelle proprie attività, traffico, animali e situazioni impreviste. Ma la vera differenza non riguarda soltanto quanto sia grande questo universo, bensì quello che si può scegliere di fare al suo interno. Tra una rapina e un inseguimento ci si può allenare in palestra, pescare, giocare a minigolf, aiutare un vicino, arredare un appartamento o semplicemente trascorrere del tempo con il proprio partner. C’è, insomma, una sorprendente convivenza tra l'azione criminale e i piccoli rituali di un'esistenza ordinaria.
Naturalmente la violenza non è scomparsa. La storia principale continua a svilupparsi attraverso rapine, tradimenti, sparatorie e inseguimenti spettacolari, né più né meno come in molti grandi videogiochi d'azione contemporanei. Anche la satira rimane feroce, tra programmi televisivi assurdi e personaggi grotteschi. La differenza è che questi momenti convivono con una dimensione quotidiana tanto sviluppata da modificare il rapporto con la libertà offerta dal gioco. Non è più necessariamente spontaneo uscire di casa, rubare la prima automobile disponibile e aprire il fuoco sui passanti soltanto per vedere che cosa succede. «GTA VI» offre infatti ragioni narrative ed emotive per comportarsi diversamente, accompagnate da conseguenze concrete: il nuovo sistema chiamato Profilo Criminale distingue chi affronta i propri colpi in maniera relativamente professionale da chi ricorre continuamente a una violenza indiscriminata. Anche la polizia reagisce in modo più credibile, attraverso testimoni, telecamere, descrizioni fisiche e veicoli riconosciuti. Un crimine può lasciare tracce e preparare una fuga diventa importante quanto organizzare una rapina.
La vera novità
La vera novità del gioco più discusso del momento è proprio questa: la morale, intesa non come un insieme di divieti imposti al giocatore, ma come il peso delle proprie scelte. Quando si comincia ad affezionarsi a Jason e Lucia, a partecipare ai piccoli momenti della loro vita e a risparmiare denaro per il figlio, la violenza gratuita può perdere parte del proprio fascino. Perché mettere a rischio ciò che si è costruito soltanto per seminare il panico? È naturalmente una reazione soggettiva, ma significativa: per molti, la scoperta del figlio dei protagonisti ha reso meno incline a comportarsi in maniera indiscriminatamente violenta. Rockstar non impedisce di commettere atrocità, ma offre al giocatore motivi per non volerlo fare.
I precedenti
Non è una scoperta assoluta per la casa di sviluppo, né per il mondo dei videogiochi. Già nel 2018 «Red Dead Redemption 2», il western realizzato dalla stessa Rockstar Games, aveva portato la moralità al centro dell'esperienza. Il protagonista Arthur Morgan poteva essere interpretato come un cowboy relativamente onorevole oppure come un bandito spietato, con conseguenze sulle relazioni e su alcuni sviluppi della storia. Un altro precedente fondamentale è «The Last of Us Parte II», pubblicato nel 2020 da Naughty Dog, che aveva utilizzato la propria struttura interattiva per mettere in discussione il rapporto del giocatore con la violenza. Dopo aver seguito Ellie nella sua vendetta contro Abby, il gioco costringeva infatti a controllare proprio quest'ultima, conoscerne il passato, comprenderne le motivazioni e scoprire le persone che amava. Il risultato era un cortocircuito emotivo: durante lo scontro finale, dopo aver vissuto a lungo nei panni di Abby, colpirla poteva diventare respingente.
«GTA VI» percorre una strada diversa, ma parte dalla stessa intuizione: il videogioco può rendere il giocatore emotivamente responsabile delle azioni che compie. In «The Last of Us Parte II» l'empatia nasceva dall'obbligo di assumere due prospettive contrapposte; nel nuovo «Grand Theft Auto» si sviluppa attraverso la convivenza quotidiana con i protagonisti. Per certi aspetti, il risultato è quindi più vicino a «The Sims» e «Second Life» (celebri simulatori di vita e mondi virtuali in cui creare un avatar e vivere una seconda esistenza digitale) che ai precedenti capitoli della propria saga. Non ha abbandonato le sparatorie, ma il suo universo non esiste più soltanto in funzione dell'azione criminale. È uno spazio nel quale abitare, costruire relazioni, compiere gesti banali e immaginare una vita diversa. Il mondo virtuale non è semplicemente più grande: è abbastanza ricco da rendere interessante persino il fatto di non combinare nulla di straordinario. E forse, proprio per questa capacità di trasformare un videogioco in un'esistenza alternativa, «GTA VI» rappresenta la cosa più vicina all'idea di metaverso che si sia mai vista: non soltanto un luogo digitale da esplorare, ma un mondo nel quale vivere.
La società
Il cambiamento acquista un significato particolare se osservato attraverso il contesto americano contemporaneo. Per decenni «Grand Theft Auto» ha rappresentato una caricatura degli Stati Uniti, dominata dall'avidità, dalle armi, dalla pubblicità e dall'intrattenimento più volgare. Ma nell'America attraversata da polarizzazione politica, conflitti culturali e provocazioni mediatiche continue, costruire una parodia convincente sembra diventato sempre più difficile. Come si può esagerare una società che sembra già impegnata a parodiare sé stessa? La risposta di Rockstar appare sorprendente: non rinunciare alla satira, ma spostarne il centro. Leonida rimane uno specchio deformante degli Stati Uniti, popolato da criminali e figure grottesche. Al suo interno, però, Jason e Lucia inseguono qualcosa di relativamente normale: una casa, un figlio, una relazione da proteggere, un futuro economicamente più sicuro. Quasi una versione migliore, o quantomeno migliorabile, della stessa società americana che il gioco continua a prendere in giro.
Le critiche e la manosfera
Non sorprende allora che questa trasformazione abbia provocato reazioni particolarmente accese. La critica specializzata ha accolto «GTA VI» con giudizi quasi unanimi, premiando soprattutto la costruzione del mondo e la profondità dei protagonisti. Una parte dei giocatori, invece, lamenta un'esperienza più lenta e meno immediata, mentre sui social si sono aggiunte polemiche ideologiche documentate da diverse testate. Alcuni influencer riconducibili alla cosiddetta manosfera, ambienti online spesso caratterizzati da posizioni ostili al femminismo, hanno criticato la presenza di Lucia e soprattutto il fatto che Jason debba confrontarsi con lei come con una persona autonoma, dotata di desideri ed esigenze proprie. Attività domestiche, attenzioni romantiche e gesti di cura sono stati ridicolizzati come un'umiliazione del protagonista maschile. Ha persino e assurdamente suscitato proteste anche la scomparsa della possibilità di ingaggiare prostitute, presente nei capitoli precedenti.
Queste contestazioni hanno portato all’ormai tristemente celebre review bombing, la pubblicazione di grandi quantità di valutazioni estremamente negative per abbassare il punteggio di un prodotto. Nei giorni successivi all'uscita, «GTA VI» ha registrato su Metacritic una media della critica di 99 su 100, mentre quella degli utenti è stata sensibilmente inferiore. Non tutte le recensioni negative possono essere ricondotte alla manosfera: esistono critiche legittime al ritmo, alle prestazioni tecniche e alla minore immediatezza di certe azioni. Ma è significativo che una parte della protesta abbia trasformato il rapporto tra Jason e Lucia in un terreno di scontro culturale. Per anni «Grand Theft Auto» è stato accusato di esaltare la violenza, la criminalità e il sesso. Adesso alcune delle contestazioni più rumorose arrivano da chi considera eccessivo il peso attribuito all'empatia, alle relazioni sentimentali e al rispetto verso una donna. Un colpo di scena tutt'altro che indifferente per una saga diventata famosa per permettere ai giocatori di comportarsi nel peggiore dei modi. Ma, forse, al giorno d’oggi la vera eversività è essere normali.