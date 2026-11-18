Ed è subito boom – e che boom. Anche di ferie, nel senso che l’uscita questo giovedì di Grand Theft Auto VI, sesto capitolo della saga del videogioco firmato Rockstar Games, ha portato a un incremento delle richieste di ferie del 91% in Italia (anche se accuratamente «non motivate» rispetto al vero scopo). E la tendenza, naturalmente, è globale, come conferma la surreale vicenda dello youtuber di Singapore Julian Tay, che si mette in vacanza dalla moglie Lisa Chan per 10 giorni tramite «regolare» contratto proprio per giocare.
Si tratta di un evento – mediale, in senso proprio – che ci racconta molte cose della società post-postmoderna in cui viviamo. Già dal debutto ha infranto ogni record commerciale (con ricavi su scala planetaria superiori al miliardo e mezzo di dollari nelle sole prevendite e prenotazioni). E, dunque, anche nella sua dimensione di fenomeno di mercato, appare molto simile a quello che Marcel Mauss avrebbe chiamato un «fatto sociale totale», in grado di ridisegnare pezzi della ritualità collettiva e dell’immaginario mainstream, come pure – nella fattispecie – della tecnologia dei videogame.
Immersivo
GTA è un autentico kolossal videoludico, contraddistinto dalla complessità narrativa e dalla ricchezza visiva di un blockbuster cinematografico. Sotto il profilo strettamente tecnologico, GTA VI segna un punto di non ritorno con riferimento alla simulazione immersiva (e al repertorio attuale, applicato al gioco, di Ai e algoritmi predittivi). Ci troviamo di fronte a una sorta di compimento di quanto Jean Baudrillard aveva intuito decenni or sono teorizzando il «simulacro» e l’«iper-realtà»: una riproduzione del mondo e della Florida – che qui viene trasfigurata nel fittizio Stato di Leonida – talmente coerente e «densa» da risultare più vivida e seducente dell’originale (ovvero, per l’appunto, iperreale).
Sul piano sociologico, questo trionfo di GTA mostra un videogioco (ossia un medium interattivo) dotato di una formidabile capacità di mobilitazione, attorno a cui si salda una comunità trasversale e intergenerazionale: dai pre-millennial fino alla Generazione Z. Nella società liquida e iperindividualista, dove i grandi riti collettivi della modernità – dalle adunate politiche ai palinsesti della televisione generalista – hanno perso moltissima forza, l’attesa (con tanto di richiesta di ferie, come si diceva) di un prodotto digitale costituisce uno degli ultimi riti di massa condivisi su scala globale.
L’ora di ricreazione
Infine, il livello simbolico e dell’immaginario: ed è qui che risiede buona parte del suo successo (e anche l’aspetto più discutibile, in linea con una certa egemonia sottoculturale). Le vicende che si svolgono a Vice City – in origine la trasposizione della Miami degli anni Ottanta, tra sole, traffico di droga, e musica pop – sono un’apologia della criminalità da strada, attraverso la quale milioni di giocatori sperimentano una specie di catarsi controllata: la trasgressione simulata delle regole e l’illusione di una sovranità individuale assoluta a fronte di una vita reale in cui gli spazi di autonomia appaiono sempre più compressi.
Del resto, anche se sullo sfondo di uno scenario decisamente non commendevole, GTA è l’«ora d’aria», l’intervallo della ricreazione per non pensare e rilassarsi (da sempre, una delle funzioni del gioco). E, al medesimo tempo, la saga funziona anche come un’anamorfosi e uno specchio deformante delle scorciatoie violente del sogno americano, della pervasività della società dello spettacolo e delle patologie del tardo capitalismo.
L’ennesimo paradosso postmoderno: una media company e un gigante dell’industria culturale che trasforma quella che è anche una satira del consumismo e della spettacolarizzazione perversa delle nostre esistenze in uno dei prodotti di consumo più venduti nel globo.