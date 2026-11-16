Branciaroli e Pirandello al Sociale: «Mi diverte fare la parte del matto»

«Non si sa come» avvengano certi fatti, per impulsi oscuri di cui non abbiamo consapevolezza. Parte da questa constatazione la tormentata vicenda del conte Romeo Daddi, nell’ultima pièce compiuta di Luigi Pirandello. Al protagonista dà volto e voce Franco Branciaroli, diretto dal regista Paolo Valerio, accanto ad Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi e Francesco Martucci.
Lo spettacolo – coprodotto da Centro teatrale bresciano, Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, Teatro de Gli Incamminati e Teatro Biondo di Palermo – è previsto al Teatro Sociale per la Stagione di prosa del Ctb dal 17 al 22 novembre, ogni sera alle 20.30 e la domenica alle 15.30. Scene e costumi sono di Marta Crisolini Malatesta, alle luci sovrintende Gigi Saccomandi, ai movimenti di scena Monica Codena, con video a cura di Alessandro Papa. Al protagonista abbiamo rivolto alcuni quesiti.
Branciaroli, come si trova in questa parte per lei nuova?
Molto bene. Non l’ho mai affrontata prima, questo testo abbastanza complicato si porta poco in teatro. Mi trovo molto bene, perché là dove c’è ostacolo c’è spazio per l’invenzione. Il mio personaggio ha la pretesa di spiegare a se stesso la mancanza di rimorso per un fatto grave: questo pensiero lo turba, fino a portarlo quasi alla pazzia. Ha tradito un amico, ma per lui e per la moglie dell’amico è come se l’adulterio non fosse mai avvenuto. Questo pensiero risveglia in lui il ricordo di un delitto compiuto in passato e per il quale non ha sentito rimorso. Cerca adesso la sua condanna. Sono temi difficili: bisogna essere dei grandi per drammatizzare questi pensieri, Pirandello lo è. Come attore si tratta di riuscire a rendere plastico il racconto: è un testo meraviglioso da recitare, con la scusa che il personaggio è matto ci si possono permettere azioni bizzarre, è una delle più belle parti che ho avuto.
La consapevolezza non porta a una liberazione. Perché Pirandello ha scelto un finale drammatico?
Non era in realtà quello che lui voleva. Il direttore del Burgtheater di Vienna avrebbe preferito un finale più “siciliano” e Pirandello, facendo per vendetta debuttare lo spettacolo a Praga, aggiunse le cinque righe del solito colpo di pistola, dopo la confessione al marito, il quale nel vero finale, più raffinato, non avrebbe saputo. Così siamo subito a Palermo: facciamo fatica a capire che Pirandello non è siciliano, ma tedesco: la sua vera grandezza non è nella «Giara», ma nei «Sei personaggi in cerca d’autore», che hanno rivoluzionato il teatro mondiale. Si era laureato in Germania, era ben al corrente di tutto il pensiero mitteleuropeo. Il suo teatro è diviso in due: testi derivati dalle novelle e testi eterni, come questo.
Quali difficoltà comporta la lingua del 1934?
Non risulta antiquata, perché l’autore usa una sintassi particolare. Questo è uno dei testi che mi hanno richiesto più impegno: devi stare attento a districarti, ma se l’attore trova un ostacolo, diventa interessante per lui ricercare la soluzione. Il personaggio principale non parla come gli altri, se è pazzo lo è anche nel linguaggio. Tutto dipende dagli attori: nella nostra tradizione abbiamo una prosa manieristica, una specie di ron ron pirandelliano: vediamo la piccola borghesia italica, le coltellate e i pianti. PirandeIlo era il maggior fustigatore dei siciliani. Questo è il paese dei tenori, non siamo mai stati primi nella prosa. Il principio del teatro tedesco è la lingua e in Germania, dove hanno attori di prosa di formidabile forza, reputano Pirandello un autore filosofo: lo è.