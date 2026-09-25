Festival LeXGiornate, Tonelli e Alberti dialogano sull’«eleganza del vuoto»

Il fisico e il pianista, due «esploratori dell’immaginario», sono stati convocati per confrontarsi sul vuoto e il silenzio e mostrare il carico di potenzialità, creatività, scoperte che da questi contenitori può scaturire

Nicola Rocchi 25 settembre 2026 3 ' di lettura

Guido Tonelli davanti all’acceleratore del Cern di Ginevra in una foto d’archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Festival LeXGiornateGuido TonelliDaniele AlbertivuotoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...