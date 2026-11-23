«Mia mamma mi ha chiesto solo: ma ti vedo su Teletutto?». Fabio Volo torna a casa e fa il pieno di brescianità. In un Auditorium Santa Giulia sold out da giorni, lo scrittore presenta il suo ultimo romanzo – «Vieni, torniamo a casa» edito da Mondadori – e si concede poco prima del palco al microfono di Erica Bariselli per Teletutto. «Sono molto contento di essere qua, anche perché prima di venire alla presentazione sono passato a salutare la mia mamma che non è potuta venire. E lei mi ha chiesto: ma ti vedo su Teletutto? Ed eccoci qua. Vi guarda tutte le sere, poi mi chiama e mi racconta tutto».
In platea per la prima volta anche due ospiti speciali: i figli Sebastian e Gabriel. «Vengono spesso a Brescia, qui hanno tanti amici. Però è la prima volta che assistono alla presentazione di un mio libro». Il resto del pubblico in sala è prevalentemente femminile: «I maschi che vedete qui sono stati obbligati dai fidanzati e dalle mogli» scherza.
Amatissimo dal pubblico bresciano, e non solo
Il nuovo libro è già un successo, con migliaia di preordini. Proprio come i precedenti. «Penso che l’ingrediente segreto sia l’affetto, un affetto enorme che non mi so spiegare. Molti sono stupiti dei numeri che fanno i miei libri e io, lo dico sempre, sono il più stupito di tutti. Anche perché non ero proprio brillante in italiano». E se la chiave fosse parlare di sé? «Cerco di raccontare sempre delle storie che non che sono le mie, diciamo che le invento, però dentro ci sono un po' le esperienze di tutti. In questo libro, che è il quindicesimo, parlo di separazione, figli, genitori, lavoro, sogni, ambizioni: temi che ci uniscono».
Stessi valori, stesso accento
E il primissimo Fabio Volo, il ragazzo cresciuto all’ombra del Cidneo, che fine ha fatto? «I valori sono rimasti gli stessi, però poi si diventa grandi, anche vecchi, per cui le cose si evolvono. A me interessa però cercare di essere sempre meglio, non degli altri ma del me stesso dell'anno scorso». E i valori di Volo parlano certamente con accento bresciano: «Nel weekend torno spesso qui, con amici ma anche con i miei figli e la mia famiglia».
Leonessa nel cuore
E il tifo per il Brescia? «Rimane sempre ovviamente la mia squadra, quella nel cuore. Io da ragazzino ero milanista e tifavo anche Brescia: c'era il gemellaggio, quindi si poteva. Da adolescente frequantavo anche la curva». A proposito di estimatori e calcio, uno dei più accorati oltre a Roberto De Zerbi è mister Eugenio Corini: «A lui dico: mola mia!».