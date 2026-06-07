Pütì: bambini sulfurei e vocaboli inodori

«Che c’azzecca – si chiederebbe un partenopeo (ma anche, tanto per dire, un abitante di Torre del Greco o di Casoria) – Pozzuoli con il dialetto bresciano?». Nulla, sennonché il nome della cittadina campana e uno dei termini che il bresciano usa per designare i bambini – pütì – secondo alcuni potrebbero entrambi derivare dallo stesso termine latino: putere, puzzare. «Ma come?! – si dirà –. I bambini, così teneri e carini… un verbo così brutto e volgare?».

Leggi anche Il dialetto bresciano… in sala parto Beh, lasciate per un paio di giorni un bambino senza accudirlo e senza fargli il bagnetto e capirete il perché! Insomma, pütì, secondo questa prima teoria, avrebbe a che fare con il latino putidus, ovvero puzzolente. Grazie al cielo, c’è un’altra ipotesi più gentile (e sicuramente più vicina al vero), quella che fa derivare il nostro pütì dal latino putus (o *puttus), che rimanda al più comune puer, che vale semplicemente bambino (si pensi all’italiano putto).