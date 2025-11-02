Dialetto volgare? Ma no! È venuto su così

Fabrizio Galvagni

Dopo la battuta finale della scorsa settimana, è utile ripassare l’origine contadina del dialetto bresciano

Un maialino

Alcuni affezionati lettori mi hanno cortesemente tirato le orecchie per la chiusura della Dialèktika di domenica scorsa – quella del lardo, del maiale ecc. – ritenuta un po’ volgaruccia. E come non dar loro ragione?! Lo so: il dialetto bresciano lo vorremmo sempre a modo e ben educato; dobbiamo però fare i conti con la realtà: il nostro dialetto è stato per secoli la lingua del mondo contadino, delle plebi di montagna; la sua sensibilità nei confronti di quegli aspetti della vita che noi avverti