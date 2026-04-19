Ma quanto era ricco questo dialetto!

Si diceva la scorsa domenica di come il dialetto si evolva nel tempo. L’aspetto forse più interessante è il lessico, ovvero i vocaboli e i loro significati. Sfogliando i dizionari più antichi, quelli del ’700 e dell’800, notiamo che molti vocaboli oggi sono scomparsi semplicemente perché non esistono più gli oggetti e le realtà cui essi si riferivano.

Molti termini sono invece spariti dall’uso perché si sono ristretti gli spazi comunicativi del dialetto, a vantaggio della lingua nazionale. Questo, per una sorta di pigrizia linguistica, ha permesso l’ingresso nell’uso quotidiano di molti prestiti dell’italiano, integrati e inconsapevolmente sentiti come dialettali.

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Facciamo qualche esempio (che potrete verificare mettendo alla prova amici e conoscenti): come chiamereste oggi il corrimano cui vi appoggiate mentre salite le scale? Vi verrebbe mai in mente il termine mantegneröla? Probabilmente qualcuno vi dirà curimà o corimàno. Come tradurreste bandolo? Bàndol? No: ghidàna. Arrovellarsi: questo è al limite dell’impossibile; qualcuno protesterà semplicemente: «Non esiste, non si dice…»; e invece il Vocabolario dei seminaristi (1759) riporta rabì o rabinà. E il grembo in cui la nonna accoglie il nipotino assonnato? Un tempo si diceva ghéda o ghéa.

Ci sono poi vocaboli straordinariamente specifici; avreste mai immaginato che il bresciano avesse una parola che sta per vestirsi di scuro, a lutto? Eccolo: engremesàs. No, nessun ritorno al passato; semplicemente prendiamo atto di quanto era ricco - e in parte ancora lo è - il lessico bresciano.