Manestra o minestra? Nei dizionari più antichi perlopiù menestra o manestra, ma la convivenza con l’italiano s’è fatta sentire ed oggi prevale senz’altro minestra. In ogni caso, manestra o minestra… l’è ac chela söpa! Söpa, minestra e bröt (dalle mie parti, forse perché lo si fa più ristretto, si preferisce brö) sono presenti non solo sulle tavole bresciane, ma anche sulle labbra; i proverbi e modi di dire che li citano sono tantissimi: lasel en del so bröt; la minestra rescaldada la sent de föm (un’amicizia rotta e riconciliata non è più la stessa di prima); el gh’a empiantat zó ena söpa (non la finiva più!) ecc.
La minestra «tota nostra est», è roba nostra, nel senso che viene dal latino ministrare «servire» (nel nostro caso «servire in tavola»), derivato a sua volta da minister, servitore. Bröt e söpa invece vengono dal mondo germanico.
La söpa Dante la cita addirittura nella Commedia: che vendetta di Dio non teme suppe (Purg. XXXIII, 36), la giustizia divina non teme ostacoli. E nelle lingue germaniche *suppa sta appunto per pane inzuppato, proprio come da noi. Ma la voce più interessante per noi bresciani è bröt. Su questo vocabolo gli studiosi si confrontano e si combattono: c’è chi dice che viene dall’alto tedesco, chi tira in ballo il francone, chi lo ritiene un longobardismo.
Ci inorgoglisce il fatto che la fonte in cui il vocabolo compare per la prima volta, nella forma latina brodium è un sermone di San Gaudenzio, vescovo di Brescia dal 387 al 410. «Brodium totum nostrum est»: l’è prope töt el nos!