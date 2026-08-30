Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika
Cultura
DialèktikaGDB+

L’albicocca si mangia con la forchetta?

Guccini sosteneva che tutti i dialetti fossero stati sostituiti da una lingua ibrida: il caso dei prestiti è particolarmente complesso
Fabrizio Galvagni

Fabrizio Galvagni

Albicocche su un albero
Albicocche su un albero

Francesco Guccini, oltre che cantautore e scrittore, è stato studioso di tradizioni popolari, in particolare del dialetto della sua Pavana, di cui, tra l’altro, nel 1998 pubblicò un piccolo dizionario. In uno dei tanti suoi interventi che ultimamente si sono letti e visti sui social, Guccini sostiene che, da almeno un ventennio, i dialetti sono stati sostituiti da una lingua ibrida, un dialetto infarcito di italianismi, soprattutto – ma non solo – per quel che riguarda i vocaboli.

È così? Non è così? Le lingue – e dunque anche il nostro bresciano – sono organismi viventi, in continuo mutamento; non deve destare stupore, dunque, se acquisiscono forme e parole nuove, magari prendendole a prestito da altre lingue, nel nostro caso prevalentemente dall’italiano.

Il difficile è stabilire quanto questi prestiti siano, per dir così, leciti o se invece ne snaturino radicalmente l’identità e la fisionomia: quanti di noi, quando si esprimono in dialetto, usano ormai forchèta invece di perù e pórta al posto di ös? Albicòca per ambrognàga o lavandì per sicér?

Certo: se maiàl sostituisce porsèl, se sento ag invece di ùcia/vicia, un brivido mi corre lungo la schiena. Ma il confine è incerto e in genere non possediamo strumenti che ci permettano di dirimere la faccenda. A chi voglia esplorare la questione, suggerisco due dizionarietti: quello di Stefano Pinelli (1851), ripubblicato dalla Grafo nel 1976, e quello di Gabriele Rosa (1877). Entrambi si occupano appunto delle voci bresciane che si discostano materialmente dalle equivalenti italiane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
albicoccaFrancesco Guccini

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
Cosmo 2050 - Speciale eclissi di agostoCosmo 2050 - Speciale eclissi di agosto

Dove, a che ora e in che modo seguire l'eclissi di luna del 28 agosto.

SCOPRI DI PIÙ