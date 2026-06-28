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Agili come libellule, però c’è da cavarsi gli occhi

Nelle lingue del mondo questo insetto viene interpretato con tantissime immagini: da noi è il cavaöcc, il cavaocchi. E non siamo nemmeno gli unici in Europa
Fabrizio Galvagni

Fabrizio Galvagni

Una libellula
Una libellula

Abracadabra, la formula magica per eccellenza, deriverebbe dall’aramaico avàra kedàbra, letteralmente «io creo mentre parlo». Ed è vero: quando una lingua «parla», non solo esprime la realtà, ma spesso la immagina e la crea.

Pensavo a questo concetto osservando, in questi giorni canicolari, il volo di una libellula; il suo nome ci viene dal latino libella (livella), a sua volta da libra (bilancia), forse perché le sue ali ricordano, appunto, i bracci di una bilancia. La libellula, più o meno, è sempre la stessa dappertutto; ma se per i romani era una bilancia, i rumeni ci vedono il cavallo delle streghe (caluldracului) e i sudditi di Sua Maestà britannica un drago volante (dragonfly); a Budapest – chissà perché – si fa un tessitore di setacci (szitaköto); per i bulgari è un cavallo d’acqua (vodno konche); per i polacchi di nuovo bilancia (wazka). E potremmo continuare.

E il bresciano? Da noi la libellula è il cavaöcc, il cavaocchi. E che paura mi facevano da bambino quando le vedevo librarsi agilissime su qualche pozzangherone! La faccenda si fa curiosa se notiamo che a vederci un perfido insetto cavaocchi non siamo solo noi, ma che questa interpretazione malevola dell’innocua libellula attraversa l’intera Europa, segnando una linea da Capo Nord alla Pianura padana e oltre. E così in Norvegia (dove le lingue ufficiali sono due) incontriamo øyenstikker e augestikkar, in alcuni dialetti tedeschi si trova Augenstecher. Ebbene, tutti questi vocaboli significano alla lettera «cava-occhi» proprio come da noi. E se rileggo questi vocaboli astrusi, ecco… c’è proprio da cavarsi gli occhi!

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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