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Desenzano Film Festival al via: corti d’autore da tutto il mondo

Tre giorni all’insegna della passione per il cinema di nicchia. Sono 27 le opere in sala da domani a domenica tra Teatro Alberti e Palazzo Todeschini
Alice Scalfi
Una foto della passata edizione
Una foto della passata edizione

Per tre giorni Desenzano sarà casa del cortometraggio d’autore, vetrina di un cinema che arriva da tutto il mondo e prova a leggere il presente. Da domani, venerdì 25 settembre, a domenica 27, l’ottava edizione del Desenzano Film Festival porterà tra Teatro Alberti e Palazzo Todeschini 27 opere in sala, ospiti italiani e internazionali, masterclass, musica e una novità pensata per le scuole.

Presentazione

La rassegna è stata presentata ieri in municipio a Scadenzano. Per l’assessore alla Cultura Pietro Avanzi si tratta di «un prodotto di nicchia, ma di livello altissimo» e anche di una vetrina importante per la città. Oltre mille le opere arrivate da 72 Paesi: una risposta che conferma la vocazione internazionale del festival e, insieme, il ruolo di Desenzano come luogo capace di accogliere linguaggi, autori e pubblici diversi.

I temi

Nei sedici corti selezionati il presente entra da molte porte: l’intelligenza artificiale, i conflitti, il clima, il lavoro, i viaggi, le tensioni sociali e un ritorno del surreale come lingua possibile per raccontare ciò che sfugge alle forme più ordinarie. Perché, per dirla con il direttore artistico Matteo Delai, «non sarà il cinema a cambiare il mondo, ma magari può suggerirci qualche idea».

Novità

La scelta più netta di questa nuova edizione è l’addio alle categorie tradizionali. Animazione, documentario, finzione e sperimentale confluiranno in un unico concorso perché i linguaggi ormai si attraversano e si mescolano. Accanto al concorso principale debutta però Composizioni sinestetiche, sezione dedicata alle opere in cui immagine e suono nascono insieme: nove lavori tra videoclip, fashion movie e forme ibride.

Scuole

Il festival entrerà anche nelle scuole. Domani mattina, per la prima volta, gli studenti del liceo Bagatta assisteranno a una proiezione didattica costruita con i docenti: tre corti scelti come lezione sull’audiovisivo. Nel pomeriggio, poi, a Palazzo Todeschini, spazio alle masterclass di Giulia Grandinetti, sul corpo del film, e Francesco D’Isa, sull’immagine sintetica. La sera il Teatro Alberti ospiterà il primo blocco di proiezioni.

La rassegna

In giuria ci saranno Francesco D’Isa, Giulia Grandinetti e Federico Francioni, affiancati da una Giuria giovani formata da undici ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Tra gli ospiti attesi anche l’attore Antonio Bannò e il critico Piero Deggiovanni, che presenterà un libro nato anche dagli archivi del festival. Il concorso proseguirà sabato dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 23, domenica dalle 15 alle 17 e dalle 18 alle 20. Chiusura alle 20. Masterclass e primo blocco gratuiti; gli altri costano 5 euro, abbonamento a 15 euro.

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