Movie Scene Map, l’archivio online dove trovare i film girati a Brescia

Da un disilluso Marcello Mastroianni a Gargnano in fuga dalla politica durante la Restaurazione al rombo dei motori Ferrari di Patrick Dempsey e Adam Driver in piazza Vittoria, passando per la storia d’amore di Timothee Chalamet e Armie Hammer sullo splendido sfondo delle Grotte di Catullo: sono solo alcuni dei momenti che hanno visto Brescia protagonista sul grande schermo, e che vengono individuati dall’archivio interattivo di Movie Scene Map.
L’archivio
Il progetto, senza scopo di lucro, si basa sul database di Wikipedia, dal quale «pesca» in automatico le informazioni, e raccoglie quasi 32mila location, divise su circa 26mila produzioni in 179 paesi in tutto il mondo, tra film, serie, videogiochi, anime e manga. Firmato da uno sviluppatore, noto online come Flightmussy, il sistema riporta, per ogni indicazione, scena o produzione, la propria fonte, dividendo i tipi di luoghi in quattro categorie distinte.
I primi sono i set costruiti ad hoc per la macchina da presa, e comprendono i grandi Studios internazionali, seguiti dalle location già esistenti, divise in castelli e palazzi, monumenti ed edifici, strade e piazze e paesaggi e natura, da quelle registrate in modo generico, divise in città e regioni, e dai luoghi immaginari, ovvero luoghi inventati (come ad esempio le location di Grand Theft Auto o di Uncharted) ma collocati all’interno di dimensioni reali.
Quasi 27mila location fanno riferimento a produzioni cinematografiche: seguono le 7443 produzioni di serie tv, gli 800 set per videogiochi e le 742 ambientazioni di anime e manga. Chiaramente, anime e manga seguono una logica diversa: non essendo di fatto stati girati da nessuna parte, vengono collocati in base al luogo della narrazione, cioè dove è ambientata la storia.
I luoghi sono classificati poi in base alla loro notorietà, in una scala da uno a quattro: si parte dai più noti, definiti «iconici», scendendo poi a «celebri», «notevoli» e «chicche». Il sistema permette poi di selezionare il decennio di uscita che interessa all’utente, da prima del 1960 ad oggi. Ognuno dei criteri citati può diventare un filtro di selezione per un’esperienza che si fa da profondamente immersiva a sempre più precisa.
I set bresciani
Nel Bresciano tra i setting definiti «celebri» c’è la città, che il sistema associa alle produzioni di «Allonsanfan», pellicola del 1974 con Marcello Mastroianni e «Ferrari», girata in piazza Vittoria nel 2023 con Adam Driver e Patrick Dempsey, e Tremosine e Limone sul Garda, entrambe abbinate a «007-Quantum of Solace», il ventiduesimo capitolo della saga di James Bond, girato nel 2008, con Daniel Craig.
«Celebri» sono anche Sirmione e le Grotte di Catullo, dove nel 2017 si tenne parte della riprese di «Call me by your name», diretto da Luca Guadagnino. Seguono poi le «notevoli» Salò e Gargnano, nelle quali, nel 1975, Pier Paolo Pasolini volle girare «Salò e le 120 giornate di Sodoma», e chiudono le «chicche» di Chiari, set nel 1974 per la scena del Luna Park in «Altrimenti ci arrabbiamo» con Terence Hill e Bud Spencer, e il Torrente Grigna in Valcamonica, che nel 1911 si prestò per alcune scene del film muto «L’inferno», lo storico primo lungometraggio italiano della storia del cinema.
I luoghi mancanti
Il progetto è affascinante, ma gli stessi curatore di Movie Scene Map invitano alla cautela: molte produzioni celebri non hanno infatti alcuna location registrata su Wikidata, mentre altre risultano ancora troppo generiche (indicando, ad esempio, un intero paese, in attesa che qualcuno inserisca un dato più preciso). Anche nel Bresciano, infatti, mancano numerose produzioni, come, tra le altre, «Rosso Mille Miglia», pellicola del 2014 del regista clarense Claudio Uberti, «La polizia chiede aiuto», pellicola del 1974 di Massimo Dallamano, o «Il magnifico cornuto» di Antonio Pietrangeli, girato nel 1964.
Il database può quindi diventare un ottimo punto di partenza per una ricerca sul tema cinema, ma sono gli organizzatori per primi a lanciare un appello agli appassionati: passando da Wikipedia, chi vuole contribuire può aggiungere passo passo una location direttamente alla fonte, in modo da aggiornare e rendere via via sempre più accurata la mappa.