Un film di contrasti, come la vita. «È andata così», il nuovo lavoro del regista Gianni Zanasi porta in scena il legame tra arte e vita, quella sovrapposizione a volte inaspettata che le fonde, come la congiunzione di due labbra in un bacio, quello della prima inquadratura. Perché la linea tra realtà e finzione è labile. Lo sanno bene Valentina Lodovini e Michele Riondino, due degli attori protagonisti che sabato sera, insieme al regista, hanno incontrato il pubblico dopo la proiezione del film al Cinema Moretto, la sala perfetta per accogliere una riflessione sui contrasti. «È molto sexy – ha scherzato Zanasi affascinato dalla bellezza dell’atmosfera creata dalle lampade – a metà tra un cinema e un night club».
L’incontro
Portare in scena un personaggio è dare vita a una persona. «Quando incontro un personaggio è una donna» ha raccontato Lodovini, che interpreta Cecilia, la protagonista del film. «È andata così», infatti, segue le vicende della donna in un momento delicato. Costretta a chiudere il suo ristorante, ha un debito di 25mila euro e una figlia, Elisa, che ha tentato di togliersi la vita per una delusione amorosa.
A supportarla, arrivano tre uomini. Tony, il personaggio interpretato da Riondino, ovvero il marito con cui, in realtà, è ancora sposata, anche se l’ha lasciata perché innamorato di una cantante. Guido (Leonardo Lidi), il secondo marito nonché padre del secondo figlio Marcel. E infine Christophe (Valerio Mastrandrea), il padre di Elisa, un regista teatrale caduto in disgrazia dopo uno scandalo.
Ma è proprio il teatro che si impone al centro della trama. Per convincere gli assistenti sociali a non toglierle l’affidamento di Elisa, da un lato, e per strappare il premio che le permetterebbe di pagare i suoi debiti, dall’altro, Cecilia accetta di portare in scena, insieme ai suoi tre uomini, un’opera di Henrik Ibsen, «Gli spettri». Ed è allora che vita e finzione si mescolano con forte effetto terapeutico.
«Portare in scena sé stessi»
«Gianni lavora con la materia umana – ha commentato Riondino – Perché per portare in scena un personaggio, bisogna lavorare con qualcosa che è solo immaginato. Alla fine, si porta in scena sé stessi, anche le proprie paure». E lui, abituato a ruoli poco comici, confessa di essere stato «terrorizzato» dall’idea di non far ridere.
Eppure, molti sono stati i momenti in cui gli spettatori non hanno potuto trattenere le risate. «Un secondo ero colpita dalla profondità di una battuta – ha spiegato una spettatrice al cast – il secondo dopo ridevo». E, in effetti, la genialità di «È andata così» si trova proprio in quella tragicità comica o comicità tragica, parecchio straniante, quasi assurda. «Gli americani lo chiamerebbero dramedy – ha detto Zanasi – Noi possiamo semplicemente dire che è un film che ci ha emozionato».
Ed emozionata era anche Lodovini che, sempre per la legge dell’intreccio tra realtà e finzione, ha parlato dei sentimenti di Cecilia usando la prima persona. «Mi sono sentita amata da Guido – ha detto commentando il rapporto dei personaggi – ha toccato la parte più intima di me come Valentina».