Il fine settimana del 27, 28 e 29 novembre si preannuncia ricco di appuntamenti per chi desidera trascorrere qualche ora tra cultura, spettacolo, musica ed esperienze sul territorio bresciano. Dal Wonderland Festival ai concerti dei Sick Tamburo e alle sonorità jazz, passando per la comicità di Valentina Persia e Alice Mangione, le occasioni per divertirsi non mancano. Non solo spettacoli: spazio anche alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche con visite e degustazioni in cantina, e alla creatività artigianale con laboratori dedicati all’arte della tessitura. Ecco alcuni degli eventi consigliati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Wonderland Festival
Brescia ospita gli ultimi appuntamenti della 14ª edizione di Wonderland Festival, la rassegna organizzata da IDRA Teatro che unisce teatro, danza, musica, cinema e momenti di confronto, trasformando diversi luoghi della città in spazi di incontro e sperimentazione artistica internazionale. Per il fine settimana conclusivo, il programma propone diversi spettacoli ospitati da Teatro Sant’Afra, IDRA Teatro e Spazio Carme: Credici di Image Collective, Woyzeck della compagnia ceca Lachende Bestien, PLI di Viktor Cernicky, Last Dance – ARK Rave Party di Temporary Collective. Prevendite online disponibili qui. Per informazioni: info@idrateatro.it, 339.2968449 e 030.291592.
Sick Tamburo al Latte Più Live
Venerdì 27 novembre il Latte Più Live di Brescia inaugura una nuova serie di appuntamenti musicali con il concerto dei Sick Tamburo, con gli Aymara in apertura. Al termine dei concerti si ballerà con il Remember B-Side Rock Party, animato da Dj Pilvio. Il gruppo rappresenta una delle realtà più riconoscibili del panorama alternativo italiano, che sul palco bresciano presenterà Dementia, il loro ultimo album di inediti. Biglietti disponibili qui. Per informazioni chiamare il numero 393.7807690.
Valentina Persia al Teatro Clerici
Una serata all'insegna della comicità e dell'ironia attende il pubblico del Teatro Clerici sabato 28 novembre. Alle 21.15 salirà sul palco Valentina Persia con il suo nuovo spettacolo Nata con la guêpière. Conosciuta dal grande pubblico anche grazie alla partecipazione a Zelig, Valentina Persia porta in scena un racconto che intreccia esperienze personali, vita professionale e momenti di irresistibile comicità. Biglietti in prevendita disponibili su Ticketmaster e TicketOne.
Autunno sul Monte Netto
Un pomeriggio tra vigneti, sapori locali e tradizione vitivinicola attende gli appassionati a Capriano del Colle. Sabato 28 novembre la Cantina San Michele organizza L'autunno sul Monte Netto, un'esperienza che permetterà di scoprire da vicino il territorio e i suoi vini attraverso una visita guidata e una degustazione. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei vigneti e degli ambienti della cantina. Al termine del percorso si tornerà in cascina per un momento dedicato alla degustazione di quattro vini della produzione aziendale, proposti in abbinamento a una selezione di prodotti tipici del territorio. Obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti: sofia.sanmichelevini@gmail.com, 331.3137968.
Al Der Mast arriva We Insist! Live
Due serate dedicate al jazz e alla musica di ricerca attendono il pubblico al Der Mast di Brescia, che sabato 28 e domenica 29 novembre ospiterà We Insist! Live – Il valore dell'ensemble. Sabato 28 novembre si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Note a margine di Luciano Rossetti e alle 21 sarà poi la volta di Antonio Borghini & Banquet of Consequences, mentre domenica 29 novembre alle 18.30 è in programma un aperitivo in compagnia di We Insist! Records e alle 20 spazio al secondo concerto, che vedrà protagonista Alvin Curran alla guida dello IATO Ensemble. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Cliccare qui per la registrazione. Per info: we@weinsistrecords.com, 02.92111123.
APadernello un atelier dedicato all'arte della tessitura
Un'occasione per avvicinarsi all'antica arte della tessitura e dare forma a creazioni originali. Sabato 28 novembre, alla Cascina Bassa di Padernello, prosegue Morbide trame, il percorso di atelier dedicato alla tessitura artistica a cura di Marialisa Leone. L’incontro in programma dalle 14 alle 17.30 sarà dedicato al telaio a pettine liccio. La prenotazione è obbligatoria a questo link. Per informazioni chiamare lo 030.9408766 oppure scrivere a info@castellodipadernello.it.
Alice Mangione porta «Galattica» al Teatro Centro Lucia
Un viaggio ironico e sorprendente tra le contraddizioni dell'esistenza umana è al centro di Galattica, lo spettacolo di Alice Mangione in programma venerdì 27 novembre alle 21 al Teatro Centro Lucia di Botticino. Guidata da un navigatore spaziale fuori dagli schemi, la Mangione accompagnerà il pubblico in un'esplorazione tra pianeti, costellazioni e buchi neri, utilizzati come metafora per raccontare il mondo interiore di ciascuno. Galattica si presenta come una riflessione divertente e originale sul disordine delle emozioni e sulla continua ricerca di equilibrio. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@centrolucia.it o chiamare il 334.6374447.