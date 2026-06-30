Cinema all’aperto tra parchi, piazze e cortili: dove andare a Brescia

Appena le temperature salgono, anche il cinema cambia scenario. Esce dalle multisala, lascia per qualche settimana il buio ordinato delle sue comode poltrone e si sposta nei cortili, nei parchi, nei castelli e, a Brescia, anche nei musei. In città e in provincia, infatti, come ogni anno il cinema all’aperto torna così a essere uno dei riti più riconoscibili dell’estate: non solo un modo per recuperare i film persi durante l’anno, ma un’occasione per vivere in modo diverso luoghi che, al calare della sera, diventano arene sotto le stelle.
Al Viridium
A Brescia il luogo simbolo resta il Viridarium del Museo di Santa Giulia, dove torna L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, la rassegna del Nuovo Eden che da anni porta le proiezioni nel parco delle sculture.
Un’arena raccolta e suggestiva, immersa tra verde, reperti archeologici e opere contemporanee, dove la programmazione estiva (dal 12 giugno al 6 settembre) tiene insieme cinema d’autore, titoli della stagione, film passati dai festival, classici restaurati e sonorizzati live, proiezioni in lingua originale e incontri con critici. I biglietti partono da 3,50 euro e in caso di pioggia lo spettacolo viene spostato nei consueti spazi del cinema Eden, nel quartiere Carmine.
Al Mo.Ca
Sempre in città, l’estate 2026 porta anche il cinema nel cortile del Mo.Ca - Centro per le nuove culture, con Moretto sotto le stelle, la rassegna all’aperto del Cinema Moretto, attiva fino al 18 settembre. Il cortile di via Moretto diventa così una nuova arena urbana, nel cuore di Palazzo Martinengo Colleoni, con proiezioni serali, eventi speciali, anteprime e appuntamenti pensati per prolungare anche all’aperto la programmazione della multisala cittadina dirimpetto.
Biglietti a partire da 7 euro (3,50 per i film che aderiscono all’iniziativa Cinema Revolution) e anche qui, in caso di pioggia, ci si sposta tutti al Cinema Sociale poco distante.
Arena del Centro
Sempre in città, tra gli appuntamenti ormai riconoscibili dell’estate bresciana, fino al 26 agosto c’è l’Arena del Centro curata da Cipiesse, ospitata nel cortile della scuola primaria Calini, in via Nino Bixio. Un’arena cittadina che conferma la vocazione del cinema all’aperto come esperienza di prossimità. Il biglietto d’ingresso è 5 euro per tutti.
San Zeno
A San Zeno Naviglio, nel cortile della nuova biblioteca ex Cascina Pasotti, sono previste quattro serate gratuite: due dedicate ai più piccoli, il 21 e il 28 giugno, e due rivolte a giovani e adulti, il 14 e il 21 luglio.
Desenzano, Gussago, Cellatica, Gardone Vt e Chiari
Ma il cinema sotto le stelle non è soltanto una questione di centro storico. In provincia, le arene estive disegnano una piccola geografia serale che attraversa paesi, castelli, cortili scolastici e giardini storici.
Sempre curate da Cipiesse ci sono le arene estive al Castello di Desenzano, a Gussago nel giardino di Villa Pace, a Cellatica nel cortile delle scuole medie di viale Risorgimento, a Gardone Val Trompia al Parco del Mella e a Chiari a Villa Mazzotti Biancinelli. Il programma completo, con titoli, date, orari e aggiornamenti in caso di variazioni, è disponibile sul sito di Cipiesse.
San Felice del Benaco
A San Felice del Benaco la rassegna estiva è in programma da giovedì 18 giugno a giovedì 3 settembre nel giardino del Comune, in via XX Settembre, con trasferimento in caso di pioggia negli spazi della Biblioteca comunale «G. B. Cominoli» di Portese.
Sempre a San Felice torna anche «Cinepiccoli», pensato per i più giovani: ogni lunedì dal 22 giugno al 31 agosto, con l’eccezione del 24 agosto, le proiezioni si tengono alle 21.15 nei mesi di giugno e luglio e alle 21 in agosto.
Salò
A Salò, invece, «Cinema sotto le stelle» propone un calendario più raccolto, con quattro appuntamenti tra il 29 giugno e il 31 agosto, divisi tra il piazzale della biblioteca di via Leonesio e il Parco Canipari di Villa di Salò. Le prime due serate sono gratuite su prenotazione, le altre a ingresso libero fino a esaurimento posti; in caso di maltempo, tutte le proiezioni si spostano all’interno della Biblioteca di Salò.
Lonato e Puegnago
A Lonato del Garda torna «Cinema in giardino - film sotto le stelle», la rassegna ospitata nei giardini della Fondazione Ugo Da Como: cinque giovedì sera, dal 2 al 30 luglio, con proiezioni alle 21.30
A Puegnago del Garda il cinema incontra invece il vino con «Cinema in calice», rassegna di cortometraggi accompagnata da degustazione nei giardini delle Cantine Scolari, con tre serate in programma il 9 giugno, il 7 luglio e il 9 agosto.
Cazzago, Erbusco, Coccaglio, Rovato
A Cazzago San Martino il cinema all’aperto arriva invece nell’anfiteatro della Biblioteca comunale, con quattro proiezioni per bambini e adulti, da mercoledì 1° luglio a mercoledì 12 agosto, alle 21 e a ingresso gratuito.
A Erbusco i film all’aperto saranno proiettati al Parco al Brolo P. Tossi fino al 15 luglio, mentre a Coccaglio l’arena è in piazza Aldo Moro.
A Rovato la nuova edizione del «Cinema sotto le stelle», ormai una tradizione, prevede proiezioni ogni mercoledì di luglio in piazza Cavour o all’oratorio di viale Cesare Battisti. Ingresso gratuito per i rovatesi, 3 euro invece per i non residenti.