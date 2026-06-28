A Rovato l’estate si anima: cinema, feste e attività all’aria aperta

Cinema, feste nei parchi, movimento per stare bene e la solidarietà. A cavallo tra giugno e luglio, Rovato si prepara a vivere la bella stagione tra piazze, strade e aree verdi.
Cinema sotto le stelle
Il clou è quello voluto dall’Amministrazione comunale, con la nuova edizione del «Cinema sotto le stelle», una e propria tradizione, partecipata ogni mercoledì di luglio da centinaia di persone. Due le location individuate: piazza Cavour, il salotto buono della cittadina, e l’oratorio di viale Cesare Battisti, nel quartiere meridionale imperniato attorno alla stazione ferroviaria. Invariato l’orario d’inizio, le ore 21.15, e la modalità: ingresso gratuito per i rovatesi, 3 euro invece per i non residenti.
Il programma prevede il via mercoledì 1 luglio, con la proiezione di «Ballerina», film d’animazione di Eric Summer ed Eric Warin. Mercoledì 8 luglio «Wicked 2» di Jon Chu, sempre per l’animazione, che torna anche mercoledì 15 luglio con «Maracuda.
Diventare adulti è una giungla», del regista Viktor Glukhushin. Mercoledì 22 luglio si passa invece alle risate con «Buen Camino» di Checco Zalone. Tutte queste proiezioni si terranno in piazza Cavour, mentre l’ultima – mercoledì 29 luglio – sarà all’oratorio della stazione, con il film romantico «Regretting you. Tutto quello che non ti ho detto», di Josh Boone. In caso di maltempo, trasferimento nella sala coperta di piazza Garibaldi, 1, all’interno del Foro Boario.
All’aria aperta
Dal cinema all’attività all’aria aperta: ogni martedì (ore 9 e ore 18) e giovedì (solo al mattino) c’è «Movimento al Parco», con la chinesiologa Anna Roveglia in collaborazione con le associazioni che fanno vivere il Parco delle Meraviglie di viale Europa: info e prenotazioni sulle pagine social «Circolo Acli di Rovato» (costo: 10 euro).
Lo stesso parco, domenica 28 giugno, ospita invece la prima «Festa d’Estate» dalle ore 16 alle ore 19, in collaborazione con i Cai di Rovato e Coccaglio. Un’altra festa, solidale, sarà quella di martedì 21 luglio, con «Pizza in Piazza» in piazza Cavour. Prenotazioni obbligatorie, già aperte, allo 030.7713277. Costo: 10 euro, con il ricavato che quest’anno andrà ad Avis e Aido.
Per i giovani
A chiudere, le tante iniziative per bambini e giovani, con una dozzina tra centri estivi e ricreativi, dagli oratori alle società sportive. Oltre ai Grest degli oratori, tra centro storico e frazioni (tutti i riferimenti si trovano sul portale internet www.unitapastoraledirovato.org) ci sono proposte per ogni gusto: dagli Happy Days Rovato, ospitati nelle piscine Acquarè di via Primo Maggio, di settimana in settimana, fino al 7 agosto: contatti e iscrizioni all'indirizzo mail segreteriarovato@acquare.it.
Fino al 31 luglio lo stadio del rugby Pagani ospita invece Multisport Camp, dai 6 ai 14 anni di età (beppe.lanzi@hotmail.it). Per gli appassionati di musica c'è poi il Kids Summer Camp dell'associazione Giococanto, che inizia il 29 giugno e chiuderà i battenti a settembre, nella sede di via Orti (info@giococanto).