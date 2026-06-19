Al via «Moretto sotto le stelle», cinema all’aperto nel cortile del Mo.Ca

Il Cinema Moretto apre per l’estate sotto le stelle e nel cortile del Mo.Ca in via Moretto 78: «Moretto sotto le stelle», la rassegna estiva della multisala cittadina, prenderà il via lunedì 22 giugno. Sono poi previste 77 date fino al 18 settembre. L'offerta si completa con il servizio del cocktail bar della multisala.
A inaugurare la rassegna sarà Disclosure Day, il nuovo film thriller di Steven Spielberg con Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth e Colman Domingo, con le musiche di John Williams.
«Con “Moretto sotto le Stelle” non stiamo portando solo il cinema all’aperto, stiamo cercando di declinare su un’arena estiva la filosofia e gli standard del Moretto – dichiara Tomaso Quilleri, ai vertici de il Regno del Cinema –. Il cortile del Mo.Ca ci offre una location straordinaria, e noi cercheremo di onorarla con un’offerta all’altezza».
Per ulteriori informazioni vistare il sito del il Regno del Cinema.