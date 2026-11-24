Amazon ci riprova. Mentre prepara il nuovo James Bond con Robert Pattinson e Denis Villeneuve, il colosso statunitense punta su un altro universo che ha fatto la storia del cinema, stavolta in formato seriale. Il 25 novembre arriverà su Prime Video «Blade Runner 2099», nuovo capitolo di una fantascienza che, ben prima che l'intelligenza artificiale diventasse un argomento quotidiano, aveva già messo in discussione il confine tra esseri umani e creature artificiali. La sfida è delicata: riportare in vita un immaginario entrato nella storia del cinema senza ridurlo a una semplice collezione di immagini riconoscibili.
Il primo «Blade Runner»
Per capire che cosa ci sia in gioco bisogna tornare al 1982, quando Ridley Scott portò nelle sale «Blade Runner», liberamente ispirato al romanzo di Philip K. Dick «Ma gli androidi sognano pecore elettriche?», pubblicato nel 1968. Le recensioni furono contrastanti e gli incassi deludenti, ma grazie alle videocassette e alle riedizioni la sua reputazione cambiò radicalmente, tanto che oggi la sua influenza sulla fantascienza successiva è difficile da sopravvalutare. La storia era ambientata in una Los Angeles del 2019 che all'epoca apparteneva al futuro e che oggi è già alle nostre spalle. Harrison Ford interpretava Rick Deckard, un ex poliziotto richiamato in servizio per dare la caccia a un gruppo di Replicanti, esseri artificiali dall'aspetto umano creati per lavorare nelle colonie extraterrestri e proibiti sulla Terra. Il loro leader, Roy Batty, interpretato da Rutger Hauer, non cercava di conquistare il mondo: desiderava sfuggire alla scadenza programmata della propria esistenza. Deckard incontrava anche Rachael (Sean Young), una Replicante convinta di essere umana grazie a ricordi impiantati.
Dietro la struttura di un'indagine poliziesca si nascondeva una domanda molto più difficile della ricerca dei fuggitivi: che cosa rende umano un individuo? Il corpo, la nascita, la memoria, la capacità di provare empatia? I Replicanti mostravano paura, affetto e consapevolezza della morte; chi doveva eliminarli sembrava aver smarrito la sensibilità che rivendicava come esclusiva. Il rovesciamento culminava nella figura di Batty, diventata una delle più memorabili del cinema, e faceva del film non tanto una storia sulle macchine che minacciano l'umanità, quanto un racconto sull'umanità incapace di riconoscersi nelle proprie creazioni. A rendere rivoluzionario «Blade Runner» fu anche il modo in cui questi interrogativi prendevano forma sullo schermo. Scott mescolò il cinema noir, con investigatori disillusi e figure sfuggenti, alla fantascienza, costruendo una metropoli soffocata dalla pioggia, dall'inquinamento, dalle insegne pubblicitarie e da gigantesche architetture industriali. Quella Los Angeles, insieme familiare e aliena, ha influenzato generazioni di registi e il linguaggio visivo di molta fantascienza successiva, fino a diventare un riferimento imprescindibile anche per il cyberpunk.
Le versioni
La storia del film, peraltro, non si è conclusa con la sua uscita. «Blade Runner» esiste in diverse versioni, frutto anche del confronto tra il regista e la produzione. Nella versione distribuita originariamente negli Stati Uniti, la vicenda era accompagnata da una voce narrante di Deckard e si chiudeva con un finale più rassicurante. La «Director's Cut» del 1992 eliminò entrambe queste scelte e recuperò la celebre sequenza onirica con un unicorno; nel 2007 Scott supervisionò «The Final Cut», la versione sulla quale ebbe pieno controllo artistico. Le differenze rendono ancora più incerta l'identità di Deckard, forse umano, forse Replicante. Un interrogativo sul quale Scott e Ford hanno espresso posizioni differenti e che il film continua a lasciare vivere nello spettatore.
Era dunque un'eredità impegnativa quella raccolta nel 2017 da Denis Villeneuve con «Blade Runner 2049». Il regista canadese non si limitò a riprodurre pioggia, neon e atmosfere del predecessore: spostò la prospettiva. Il protagonista, interpretato da Ryan Gosling, è K, un Replicante che lavora come Blade Runner per la polizia di Los Angeles e dà la caccia ad altri esseri artificiali. Durante una missione scopre un segreto in grado di destabilizzare i rapporti tra uomini e Replicanti e intraprende una ricerca che lo porterà sulle tracce di Rick Deckard, scomparso da trent'anni e nuovamente interpretato da Harrison Ford. Il cambiamento è stato sostanziale: nel film di Scott seguivamo un investigatore chiamato a interrogarsi sull'umanità delle proprie vittime; in quello di Villeneuve siamo accanto a una creatura artificiale che conosce la propria natura e cerca comunque un significato alla sua esistenza. I ricordi diventano ancora più centrali, insieme al desiderio di essere unici e alla libertà di scegliere. Il rapporto tra K e Joi, presenza digitale interpretata da Ana de Armas, aggiunge un ulteriore livello a questa riflessione: persino il sentimento può essere prodotto e venduto, ma ciò non rende automaticamente semplice stabilire quanto sia autentico per chi lo vive.
Dal 2049 al 2099
Anche visivamente «Blade Runner 2049» ha saputo trovare una propria identità. Accanto alla città soffocante comparivano distese innevate, architetture monumentali e una Las Vegas abbandonata, immersa in una luce arancione quasi irreale. La fotografia di Roger Deakins e gli effetti visivi vinsero due Oscar, per la maggior parte della critica ritenuti sacrosanti. Il film però non raggiunse però il successo commerciale sperato: l'influenza culturale della saga non garantisce grandi incassi. Eppure Villeneuve aveva mostrato che tornare in quel mondo era possibile, a patto di non confondere la fedeltà con l'imitazione.
È su questo terreno che si inserisce «Blade Runner 2099», ambientata cinquant'anni dopo il secondo film. La Los Angeles del nuovo secolo è stata trasformata da una rivolta che ha rovesciato l'ordine conosciuto: ora sono i Replicanti a detenere il potere e gli esseri umani a occupare una posizione subordinata. Al centro della vicenda ci sono Cora, una fuggitiva umana che per sopravvivere assume l'identità di una Blade Runner, e Olwen, una Replicante prossima alla morte. Costrette a collaborare, devono rintracciare un fuggitivo che custodisce una verità capace di far precipitare il fragile equilibrio della città. La prima è interpretata da Hunter Schafer, nota per «Euphoria»; la seconda da Michelle Yeoh, premio Oscar per «Everything Everywhere All at Once». Accanto a loro figurano Dimitri Abold e Lewis Gribben, oltre a interpreti come Tom Burke, Sheila Atim, Matthew Needham e anche l’italiano Maurizio Lombardi.
La miniserie conta otto episodi, distribuiti tutti insieme su Prime Video. A crearla e guidarla è Silka Luisa, già autrice di «Shining Girls», mentre Ridley Scott figura tra i produttori esecutivi insieme a Michael Green, uno degli sceneggiatori di «Blade Runner 2049». La nuova serie annuncia anche un cambiamento d'aspetto. Dopo la pioggia del 1982 e il freddo del 2049, Luisa ha parlato di un «noir solare», nel quale Los Angeles si presenta più calda, luminosa e caotica. La scelta vuole raccontare una città rinata sotto il dominio delle creature un tempo sfruttate. Il ribaltamento permette di allargare la riflessione dalla mortalità del singolo al destino di un'intera specie, proprio mentre le discussioni sull'intelligenza artificiale rendono ancora più attuali molte domande che «Blade Runner» aveva formulato oltre quarant'anni fa.
Resta però la questione più difficile, e riguarda Amazon tanto quanto gli autori. Il precedente di «Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere», discusso tentativo di ampliare per il pubblico dello streaming un universo già amato e riconoscibile, mostra quanto possa essere delicato trasformare una mitologia cinematografica e letteraria in una narrazione da sviluppare nel tempo. Il rischio non è soltanto deludere i fan o allontanarsi da un modello estetico: è spiegare troppo, moltiplicare personaggi e vicende fino a consumare quell'ambiguità che rendeva l'originale così suggestivo.
Per «Blade Runner» il pericolo sarebbe ancora più evidente, perché la sua grandezza non è mai dipesa soltanto da astronavi, neon e androidi, ma dal silenzio e dalle domande che accompagnavano quelle immagini. A pochi giorni dall'uscita, «Blade Runner 2099» porta con sé questa responsabilità: dimostrare che un futuro immaginato nel 1982 può ancora sorprenderci, anziché limitarsi a ripetere ciò che abbiamo già visto.