L’attesa è finita. Robert Pattinson è il nuovo James Bond. L’attore di Dune - Parte 3 è stato scelto per il ruolo, che è stato di Sean Connery e Daniel Craig, nel nuovo film che Denis Villeneuve girerà sull’agente segreto creato negli anni Cinquanta dalla fantasia dello scrittore britannico Ian Fleming. Sui social è comparso un brevissimo video con la prima immagine: Pattinson in smoking, la camicia candida con i gemelli e il cravattino, che guarda il pubblico dal mirino di una pistola.
Amazon Mgm Studios, che l’anno scorso ha acquisito dagli storici custodi del franchise Barbara Broccoli e Michael Wilson il controllo creativo, ha dato l’annuncio mettendo fine a cinque anni di suspence e settimane di indiscrezioni. Il prossimo film di Bond, che Villeneuve sta scrivendo con Stephen Knight di Peaky Blinders, sarà il ventiseiesimo della serie.
«Robert ha l’anima senza tempo di 007, ma porta con sé uno spirito completamente nuovo. Non vedo l’ora di cominciare», ha detto Villeneuve, mentre Pattinson ha definito James Bond «uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema: ricevere l’incarico di interpretare 007 è l’onore di una vita».
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