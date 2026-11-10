«Gli anelli del potere» riparte da Sauron: cosa aspettarsi dalla terza stagione

Tornare nella Terra di Mezzo è diventata un’abitudine, non necessariamente una certezza. Dall’11 novembre su Prime Video arriva la terza stagione di «Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere», la serie ispirata all’universo di J.R.R. Tolkien che dal 2022 continua a dividere il pubblico, soprattutto quello più legato alle opere dello scrittore britannico. Un progetto dalle ambizioni enormi, nato per riportare sullo schermo uno dei mondi fantasy più amati di sempre, che nonostante gli investimenti, lo spettacolo visivo e la ricchezza del materiale narrativo non è mai riuscito a conquistare del tutto una parte degli appassionati. Il suo ritorno offre quindi l’occasione per interrogarsi non soltanto su ciò che ancora ci aspetta nella Terra di Mezzo, ma anche sulle ragioni di un rapporto così complicato con chi quella Terra di Mezzo la conosce da sempre.
La terza stagione
La nuova stagione riprende cinque anni dopo la caduta dell’Eregion, il regno degli artigiani elfici devastato negli episodi precedenti, quando ormai la guerra contro Sauron, interpretato da Charlie Vickers, è diventata inevitabile. Il Signore Oscuro ha ottenuto i Nove Anelli destinati agli Uomini, ma deve ancora completare il proprio disegno: nella fortezza di Barad-dûr, a Mordor, lavora alla creazione dell’Unico Anello, destinato a dominare tutti gli altri. A opporsi alla sua avanzata restano gli Elfi del Lindon e di Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli, e i Nani di Khazad-dûm, mentre il regno di Númenor è sempre più attraversato dalle divisioni interne e Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, si prepara ad affrontare una guerra aperta. Gli otto nuovi episodi, distribuiti in tre appuntamenti fino al 25 novembre, porteranno così la serie verso uno dei momenti più importanti dell’intera mitologia tolkieniana, avvicinandosi alla nascita dell’oggetto che, molti secoli dopo, Frodo sarà chiamato a distruggere. Siamo infatti ancora nella Seconda Era, ben prima degli eventi raccontati da «Lo Hobbit» e «Il Signore degli Anelli», in un passato che il cinema ha soltanto sfiorato e che Amazon ha deciso di trasformare in un lungo racconto autonomo.
Per comprendere perché questa operazione abbia provocato reazioni tanto contrastanti bisogna tornare al novembre 2017, quando Amazon ha annunciato l’acquisizione dei diritti televisivi e un ambizioso progetto pluristagionale, sviluppato con il coinvolgimento degli eredi di Tolkien, HarperCollins e New Line Cinema. L’obiettivo era evidente: costruire per Prime Video un grande universo fantasy capace di raccogliere l’eredità cinematografica di Peter Jackson, senza limitarsi a riproporre il viaggio della Compagnia dell’Anello. Agli sceneggiatori J.D. Payne e Patrick McKay è stato affidato il compito di esplorare le origini di quel mondo, raccontando la nascita degli Anelli del Potere, l'ascesa di Sauron e i conflitti destinati a segnarne la storia. Fin dall’inizio, tuttavia, il progetto ha dovuto confrontarsi con una particolarità tutt’altro che secondaria: Amazon non dispone dei diritti generali di adattamento del «Silmarillion», l’opera postuma che raccoglie una parte fondamentale della mitologia di Tolkien, né di quelli dei «Racconti incompiuti». La produzione può attingere al «Signore degli Anelli», alle sue Appendici e allo «Hobbit», trovandosi quindi a ricostruire la Seconda Era soprattutto attraverso cronologie, genealogie e riferimenti spesso sintetici.
Le differenze
Una condizione che ha reso il lavoro degli sceneggiatori profondamente diverso da quello affrontato da Jackson. Se il regista neozelandese ha dovuto condensare un romanzo monumentale in tre film, selezionandone gli episodi e sacrificandone inevitabilmente alcuni, Amazon ha compiuto quasi l’operazione opposta, espandendo eventi raccontati in poche pagine fino a trasformarli in decine di ore di televisione. Per collegare i grandi avvenimenti della Seconda Era è stato necessario inventare personaggi, costruire relazioni e riempire vuoti narrativi, prendendosi libertà che non sempre sono state accolte favorevolmente dai lettori. È uno dei nodi principali della controversia: la serie non si limita a interpretare Tolkien, ma in diversi passaggi interviene sulla struttura stessa della sua mitologia, modificando cronologie e rapporti tra personaggi che per gli appassionati possiedono un significato preciso.
Nei testi originali, per esempio, fra la forgiatura dell’Unico Anello e la caduta di Númenor trascorrono circa diciassette secoli, una distanza che la serie ha drasticamente compresso per permettere ai protagonisti di condividere lo stesso arco narrativo. Anche l’ordine di creazione degli Anelli è stato modificato, mentre Galadriel è diventata una guerriera determinata a inseguire Sauron e lo stregone Gandalf è comparso molto prima del suo arrivo secondo la principale cronologia letteraria. Scelte che rispondono a esigenze comprensibili per una produzione televisiva, dove è necessario mantenere personaggi riconoscibili e sviluppare conflitti lungo più stagioni, ma che toccano aspetti essenziali dell'universo creato da Tolkien. La diversa durata della vita di Elfi e Uomini, il succedersi delle ere e la distanza quasi incolmabile fra alcuni avvenimenti non rappresentano infatti soltanto uno sfondo storico, bensì contribuiscono a dare profondità e significato a quel mondo. Accorciare le distanze rende la narrazione più immediata, ma rischia anche di attenuare la sensazione di trovarsi di fronte a un passato remoto e leggendario. D’altra parte, conservare integralmente una cronologia tanto vasta avrebbe significato rinunciare alla continuità di molti personaggi umani, costringendo gli autori a costruire una serie profondamente diversa.
Perplessità e pregi
Le perplessità non si sono comunque fermate alla fedeltà letteraria. Nel corso delle prime due stagioni sono emerse anche critiche più direttamente legate alla scrittura, dal ritmo considerato a tratti dispersivo alla proliferazione di sottotrame, fino a dialoghi giudicati talvolta eccessivamente solenni. La seconda stagione ha ottenuto un’accoglienza critica migliore soprattutto grazie al rapporto fra Sauron e Celebrimbor, ma non è bastata a cancellare tutte le riserve. Sarebbe però scorretto parlare di un rifiuto unanime da parte dei fan, così come ridurre ogni contestazione a una forma di nostalgia o di insofferenza verso le novità. A fronte delle critiche più severe, «Gli Anelli del Potere» ha mostrato qualità produttive difficili da ignorare, a cominciare dalla cura delle scenografie, dei costumi, della fotografia e della colonna sonora, strumenti attraverso i quali la serie è riuscita a dare corpo a luoghi che nei film erano rimasti soltanto ricordi, rovine o suggestioni.
È forse proprio questa la sua conquista più significativa: aver ampliato un immaginario decisivo per la storia del fantasy, permettendo agli spettatori di conoscere la Terra di Mezzo non soltanto attraverso le grandi imprese dei suoi eroi, ma anche nella quotidianità delle civiltà che la abitano. Númenor, il regno destinato alla rovina, e Khazad-dûm, che la trilogia cinematografica ci ha mostrato come una città nanica ormai abbandonata, hanno acquistato una dimensione politica e sociale, popolandosi di relazioni, contrasti e ambizioni. Allo stesso modo Elrond e Galadriel, figure quasi leggendarie agli occhi di chi conosce soltanto i film, sono diventati protagonisti capaci di commettere errori e affrontare conseguenze. La durata televisiva ha consentito di abitare più a lungo quella geografia, anziché attraversarla durante una missione, mostrando città nel momento del loro splendore, quando il loro destino non si è ancora compiuto. Un valore che non andrebbe sottovalutato, perché ha permesso di esplorare la Terra di Mezzo come un mondo vivo e in trasformazione, anziché soltanto come lo scenario di una grande battaglia fra il Bene e il Male.
Cambio di scala
Il punto, semmai, è che nel compiere questa operazione il mito di Tolkien ha cambiato scala. Figure un tempo distanti sono diventate presenze familiari, alle prese con problemi e conflitti da serialità contemporanea, secondo una logica che ricorda per certi versi quella di «Smallville», dove le origini di Superman sono state trasformate in un lungo racconto di formazione. Un approccio che può aver avvicinato nuovi spettatori e reso accessibile una mitologia altrimenti complessa, ma che al tempo stesso può aver lasciato insoddisfatti quanti in quelle stesse leggende cercavano soprattutto un senso di mistero, di distanza e di epica assoluta. È una trasformazione che non riguarda soltanto la fedeltà ai libri, ma anche il modo in cui il pubblico è abituato a entrare in relazione con certi universi narrativi, soprattutto quando esiste già un precedente cinematografico tanto ingombrante.
La trilogia di Peter Jackson, arrivata nelle sale tra il 2001 e il 2003, ha potuto contare su una dimensione evento che il grande schermo, soprattutto in quegli anni, ha contribuito a rendere irripetibile. Tre film distribuiti a distanza di un anno, l’attesa di scoprire come sarebbe proseguito il viaggio, il senso di partecipare collettivamente a qualcosa di eccezionale: tutti elementi ai quali il tempo ha aggiunto una potente componente nostalgica.
Una serie televisiva, per sua natura, costruisce invece un rapporto differente con lo spettatore, suddividendo il racconto in episodi, moltiplicando le soste e promettendo ulteriori stagioni. Lo streaming ha accentuato questa trasformazione, rendendo possibile consumare rapidamente interi blocchi narrativi e tornare nella Terra di Mezzo ogni volta che lo si desidera. Non restituisce per forza un’esperienza meno nobile, ma questa disponibilità continua rischia di attenuare l’aura quasi sacrale che si è formata intorno alla trilogia cinematografica, trasformando ciò che un tempo appariva straordinario in qualcosa di sempre più familiare. Anche Jackson, del resto, ha modificato personaggi e avvenimenti dei romanzi per adattarli alle esigenze del cinema, senza che questo abbia impedito ai suoi film di plasmare l’immagine della Terra di Mezzo per intere generazioni.
Altri confronti
È con questa eredità che «Gli Anelli del Potere» continua a misurarsi, e il confronto è destinato a diventare ancora più interessante con il prossimo ritorno della saga sul grande schermo. Warner Bros. e New Line stanno infatti preparando «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», diretto e interpretato da Andy Serkis, che ha già dato voce e movenze al personaggio nella trilogia originale, con il coinvolgimento produttivo dello stesso Jackson e un’uscita prevista per il 17 dicembre 2027. Mentre il cinema tornerà quindi a confrontarsi direttamente con l’immaginario costruito oltre vent’anni fa, Prime Video continuerà a esplorarne le origini, arrivando con la terza stagione alle soglie della nascita dell’Unico Anello. Un momento cruciale che potrebbe convincere almeno una parte degli scettici, oppure confermare le distanze fra due modi diversi di intendere lo stesso universo.
Perché la domanda che accompagna questa nuova espansione della Terra di Mezzo rimane aperta: quante altre storie si possono ancora raccontare senza consumare parte del mistero che, nei libri di Tolkien e nei film di Jackson, ha contribuito a renderla indimenticabile? E soprattutto, riuscirà «Gli Anelli del Potere» a conquistarsi un posto duraturo nel cuore degli appassionati, andando oltre la grandezza di un’operazione produttiva che finora non è bastata a mettere tutti d’accordo?