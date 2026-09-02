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Alla Mostra del Cinema anche registi bresciani Santi e Chiari

Alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia il lungometraggio «Il grande Giaffa» e il corto «Gusci»
Enrico Danesi
Una scena de «Il Grande Giaffa»
Una scena de «Il Grande Giaffa»

Sono due i film di giovani autori bresciani che avranno una vetrina alla Mostra del Cinema di Venezia, entrambi selezionati per la SiC – Settimana Internazionale della Critica, sezione competitiva organizzata dal Sindacato Critici Cinematografici Italiani. Sono «Il grande Giaffa» di Marco Santi, che la aprirà fuori concorso, e il corto «Gusci», nel quale Elisa Chiari da Torbole Casaglia condivide la regia con l’amica monzese Francesca Trovato (entrambe componenti del collettivo AltreMuse, esso pure di stanza a Brescia).

Il lungometraggio d’esordio del trentaseienne Santi, interpretato da Edoardo Pesce e Carlotta Gamba, segue le orme di Giacomo Falta – uomo ignorato da tutti, la cui vita prende una direzione imprevista quando incontra un personaggio carismatico, che incarna tutto ciò che egli avrebbe voluto essere – e ruota intorno alla domanda: «Quanto della nostra identità appartiene davvero a noi, e quanto invece allo sguardo degli altri?».

«Gusci» è invece la storia di due sorelle che si ritrovano dopo anni, quando la maggiore fa ritorno al paese d’origine per il matrimonio dell’altra. Ma prima c’è da svolgere un rito contro il malocchio, come da tradizione di famiglia: un percorso (fisico ed emotivo) che colma la distanza creatasi tra le due donne.

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