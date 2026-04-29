Torna il brigadiere del Carmine: nuova indagine durante la Mille Miglia
Il nuovo giallo di Enrico Mirani è ambientato negli anni della prima edizione della «corsa più bella del mondo» e del fascismo nascente
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Brescia a inizio Novecento negli scatti di Arnaldo Cominelli
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