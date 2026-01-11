Barbero e Cazzullo sul palco di Castenedolo per san Francesco

Per una notte Castenedolo si trasforma nella capitale culturale italiana. Lo fa lunedì 12 gennaio ospitando in contemporanea due personaggi, lo storico Alessandro Barbero e il giornalista Aldo Cazzullo, che negli ultimi anni non solo sono diventati volti noti in tutto il Paese grazie alle loro presenze mediatiche, ma veri e propri simboli di un sapere che dagli ambienti accademici si diffonde tra la popolazione, senza distinzione di alcun tipo.

Come detto l’appuntamento, primo incontro del 2026 del ciclo «Castenedolo Incontra» promosso dall’associazione culturale «Aldo Moro-Mino Martinazzoli» e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale «Glenn Gould» e il patrocinio del Comune, è in programma domani sera alle 20.45 al palazzetto dello sport di via Tenente Olivari 16/D di Castenedolo (ingresso libero fino ad esaurimento posti, circa un migliaio).

Dialogo

Qui il medievista Barbero e il saggista Cazzullo dialogheranno su una delle figure più celebri della cultura e della religiosità italiane, quel san Francesco d’Assisi del quale proprio nel 2026 ricorre l'800esimo anniversario della morte e per il ricordo del quale da qualche mese è stata nuovamente sancita Festa nazionale (il 4 ottobre). Con loro sul palco nella veste di moderatrice ci sarà la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi, in una sorta di riedizione del parterre che nel 2022 si concentrò sulla figura di Dante.

Questa volta però sarà il patrono d’Italia al centro del dialettico contendere: sia Barbero sia Cazzullo, entrambi piemontesi e già varie volte ospiti nel Bresciano, hanno infatti l’anno scorso pubblicato due volumi che approfondiscono la figura del santo.

Con «San Francesco» (Laterza) il primo e «Francesco. Il primo italiano» (HarperCollins) il secondo, ad essere messe in luce sono alcune delle caratteristiche meno note del fondatore dell’Ordine francescano, tra contraddizioni, aspetti straordinari e tradizioni storiche e agiografiche successive.

Un unicum

Tutti questi aspetti rendono perciò l’appuntamento di «Castenedolo Incontra» un unicum. E vista la portata dell'incontro l’Editoriale Bresciana ha voluto seguirlo da molto vicino. Se infatti all’interno del palazzetto i posti disponibili saranno un migliaio e verosimilmente destinati ad esaurirsi, non c’è da temere. L’intera serata, che sarà introdotta dalla direttrice del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini, verrà trasmessa in diretta su Teletutto al canale 16 del digitale terrestre e in streaming sia su www.teletutto.it che sul sito del GdB.